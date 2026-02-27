Ново проучване разкрива кои са най-корумпираните държави в света

Къде се нарежда България, според данните за 2025?

Корупцията продължава да бъде едно от най-големите изпитания пред съвременното общество. Според данните от Индекса за възприятие на корупцията (CPI) за 2025 г., публикуван от Transparency International, се очертава тревожна картина – въпреки отделни положителни примери, глобалният напредък в противодействието на корупцията остава ограничен, а в немалко държави дори се наблюдава влошаване.

Снимка: https://www.transparency.org/en/cpi/2025/

Индексът обхваща 182 държави и територии и ги оценява по скала от 0 до 100 точки, където 0 означава „силно корумпирана“, а 100 – „много чиста“ държава. През 2025 г. световната средна стойност спада до 42 точки – най-ниското ниво досега. Над две трети от страните са с резултат под 50 точки, което потвърждава, че корупцията остава дълбоко вкоренен и системен проблем в световен мащаб.

На върха в класацията отново е Дания с 89 точки, следвана от Финландия (88) и Сингапур (84). Тези страни се отличават със стабилни институции, ефективни механизми за контрол, независима съдебна система и висока прозрачност в публичното управление. Скандинавските държави като Норвегия, Швеция и Исландия традиционно поддържат ниски равнища на корупция благодарение на утвърдена култура на отчетност и доверие между граждани и институции. Въпреки това дори стабилни демокрации като САЩ, Великобритания и Нова Зеландия отбелязват спад, което показва, че никоя държава не е напълно защитена от отслабване на институциите и ерозия на демократичните механизми.

Най-сериозни рискове се наблюдават в региони, засегнати от конфликти, авторитарни режими и продължителна нестабилност – части от Африка на юг от Сахара, Близкия изток и Централна Азия. Там липсата на независима съдебна власт и ограничаването на гражданските свободи създават благоприятни условия за злоупотреба с власт. Последиците се усещат пряко от хората – недофинансирани болници, изостанала инфраструктура, неуспешни образователни реформи и липса на адекватна защита срещу природни бедствия, като най-тежко засегнати често са младите поколения.

Снимка: iStock

В редица държави журналисти, неправителствени организации и активисти са подложени на натиск и ограничения, което намалява прозрачността и възможностите за обществен контрол. Без свободни медии и активна гражданска позиция корупционните практики остават скрити, а системата на демократични проверки и баланси отслабва.

Въпреки негативните тенденции, има и основания за умерен оптимизъм – от 2012 г. насам 31 държави са подобрили значително резултатите си, което доказва, че при наличие на политическа воля промяна е възможна. Сред ключовите мерки се открояват укрепване на независимостта на съдебната власт, по-строг контрол върху публичните разходи, прозрачност при финансирането на политическите кампании, защита на свободата на медиите и ограничаване на анонимните финансови потоци. Гражданските протести по света показват нарастващо обществено нетърпение и ясно изразено изискване за отчетност и реформи.

Къде е България?

Що се отнася до България, страната получава 40 точки и остава под световната средна стойност от 42. В рамките на Европейския съюз тя традиционно е сред държавите с най-нисък резултат. През последното десетилетие показателите ѝ се колебаят между 40 и 44 точки без устойчив напредък, което подсказва за продължаващи структурни проблеми – недостатъчно ефективна съдебна реформа, ограничена отчетност на висшите длъжности, политическа нестабилност и ниско доверие в институциите.

