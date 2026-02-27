Ново проучване разкрива кои са най-корумпираните държави в света

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
tbi bank има нов собственик
Ето кой придобива банката
Къде се нарежда България, според данните за 2025?
Корупцията продължава да бъде едно от най-големите изпитания пред съвременното общество. Според данните от Индекса за възприятие на корупцията (CPI) за 2025 г., публикуван от Transparency International, се очертава тревожна картина – въпреки отделни положителни примери, глобалният напредък в противодействието на корупцията остава ограничен, а в немалко държави дори се наблюдава влошаване.
Индексът обхваща 182 държави и територии и ги оценява по скала от 0 до 100 точки, където 0 означава „силно корумпирана“, а 100 – „много чиста“ държава. През 2025 г. световната средна стойност спада до 42 точки – най-ниското ниво досега. Над две трети от страните са с резултат под 50 точки, което потвърждава, че корупцията остава дълбоко вкоренен и системен проблем в световен мащаб.
На върха в класацията отново е Дания с 89 точки, следвана от Финландия (88) и Сингапур (84). Тези страни се отличават със стабилни институции, ефективни механизми за контрол, независима съдебна система и висока прозрачност в публичното управление. Скандинавските държави като Норвегия, Швеция и Исландия традиционно поддържат ниски равнища на корупция благодарение на утвърдена култура на отчетност и доверие между граждани и институции. Въпреки това дори стабилни демокрации като САЩ, Великобритания и Нова Зеландия отбелязват спад, което показва, че никоя държава не е напълно защитена от отслабване на институциите и ерозия на демократичните механизми.
Най-сериозни рискове се наблюдават в региони, засегнати от конфликти, авторитарни режими и продължителна нестабилност – части от Африка на юг от Сахара, Близкия изток и Централна Азия. Там липсата на независима съдебна власт и ограничаването на гражданските свободи създават благоприятни условия за злоупотреба с власт. Последиците се усещат пряко от хората – недофинансирани болници, изостанала инфраструктура, неуспешни образователни реформи и липса на адекватна защита срещу природни бедствия, като най-тежко засегнати често са младите поколения.
В редица държави журналисти, неправителствени организации и активисти са подложени на натиск и ограничения, което намалява прозрачността и възможностите за обществен контрол. Без свободни медии и активна гражданска позиция корупционните практики остават скрити, а системата на демократични проверки и баланси отслабва.
Въпреки негативните тенденции, има и основания за умерен оптимизъм – от 2012 г. насам 31 държави са подобрили значително резултатите си, което доказва, че при наличие на политическа воля промяна е възможна. Сред ключовите мерки се открояват укрепване на независимостта на съдебната власт, по-строг контрол върху публичните разходи, прозрачност при финансирането на политическите кампании, защита на свободата на медиите и ограничаване на анонимните финансови потоци. Гражданските протести по света показват нарастващо обществено нетърпение и ясно изразено изискване за отчетност и реформи.
Що се отнася до България, страната получава 40 точки и остава под световната средна стойност от 42. В рамките на Европейския съюз тя традиционно е сред държавите с най-нисък резултат. През последното десетилетие показателите ѝ се колебаят между 40 и 44 точки без устойчив напредък, което подсказва за продължаващи структурни проблеми – недостатъчно ефективна съдебна реформа, ограничена отчетност на висшите длъжности, политическа нестабилност и ниско доверие в институциите.
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Ето кой придобива банката
Служебният министър разкритикува техническите проблеми на централата
Тя е устойчива на температури между -173°C и +127°C при космическа радиация