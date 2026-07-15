Известна авиокомпания се оттегли от България

Компанията оперира на българския пазар повече от 15 години

Qatar Airways напуска България и спира полетите между Доха и София. Това съобщи порталът TravelNews , пред който зам.-председателят на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) Димитрина Горанова е потвърдила новината, както и че офисът на авиокомпанията в София се закрива от септември и се освобождава персоналът.

„Това е тежък удар за България, за свързаността ни с цяла Азия, Африка и Австралия, както и за туристическия бизнес", обобщава Горанова.

Qatar Airways оперира на българския пазар повече от 15 години, като в най-добрите времена изпълняваше и по два полета на ден между Доха и София. С началото на военния конфликт в Близкия изток през февруари тя спря всички самолети, но постепенно започна да възстановява линиите си от април. В резервационните системи на Qatar Airways имаше полети до София за края на 2026 и дори за 2027 г., но изведнъж са били свалени. "След което ни уведомиха, че закриват офиса и спират да летят до България", казва Горанова.

Причини за оттеглянето не са посочени. От софийския офис са отказали коментар, като препращат към централата в Доха. Според представители на туристическия бранш причина е оптимизирането на дейността на авиокомпанията след военния конфликт, липсата на самолети и слаб интерес към България от пътници от Азия.

„Липсата на директни полети на Qatar Airways до София вече оказва сериозно влияние върху туристическия пазар. България спешно трябва да работи за привличането на нови авиокомпании, които да осигурят по-добра свързаност с Азия, Африка и Австралия - казва пред TravelNews председателят на АБТТА Петър Стоянов. - Най-добрите връзки за момента остават Turkish Airlines през Истанбул и Fly Dubai през Дубай, като за втората интересът е слаб заради ситуацията в Близкия изток. Вече се отразява липсата на Qatar Airways и пазарът се стесни. Цените на билетите на Turkish Airlines се увеличиха - както заради липсата на алтернативни полети, така и заради по-високите разходи за гориво. Никой не смее да пътува през Дубай с Fly Dubai заради несигурната обстановка. В момента целият пазар лежи на Turkish Airlines".

Според Стоянов алтернатива са полетите през хъбове в Централна и Западна Европа, но те значително удължават времето за пътуване и не са предпочитани от туристите.

От АБТТА смятат, че България трябва активно да работи за привличането на Etihad Airways от Абу Даби, която се разширява в световен мащаб. Тя вече лети до Белград, Загреб, Атина и Истанбул, а скоро и до Букурещ.

„Такива линии се случват на политическо ниво. Необходимо е държавата да бъде активна, ако иска България да стане част от мрежата на Etihad“, казва той и допълва, че интерес към полети до България проявяват и националните авиокомпании на Китай и Виетнам. Но пак политическата подкрепа е определящ фактор - Air China и Vietnam Airways били готови да стартират полети, но трябва да има разбирателство между страните на високо ниво.

Затова от АБТТА ще изпратят писма до министерствата на транспорта и на туризма, за да започнат преговори с потенциални авиокомпании, които да влязат на българския пазар. Дори има вариант да бъдат поканени също Malaysia Airlines и Singapore Airlines, които имат големи хъбове в Азия, пише "Сега".

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