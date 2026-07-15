Легендарният "Плаж на корабокрушението" в Гърция ще бъде променен завинаги

Това е една от най-сниманите крайбрежни атракции в света

Плажът Навагио на гръцкия остров Закинтос, един от най-емблематичните в страната, Властите обявиха планове той да бъде разширен с 30 метра към морето, за да бъде защитено прочутото корабокрушение от ерозия. Междувременно достъпът до мястото остава забранен заради опасения от свлачища, предава Еuronews.

Предвижда се плажната ивица да бъде удължена чрез насипване на чакъл. Проектът идва на фона на решението плажът да остане затворен през целия летен сезон на 2026 г. До 31 октомври лодки и плувци няма да бъдат допускани в района заради съображения за безопасност.

Снимка: bg.wikipedia.org

Забраната беше въведена след проверки на Организацията за планиране и защита при земетресения (OASP), които установиха, че районът е изложен на сериозен риск от свлачища. Това не е първият подобен случай – през 2018 г. плажът беше затворен, след като срутване на скали рани седем души, а през 2022 г. земетресение с магнитуд 5,4 отново наложи временното му затваряне.

Макар туристите да могат да се любуват на Навагио от панорамната площадка над него, слизането до плажа е забранено, а нарушителите подлежат на санкции. Гръцките власти извършват оценка на безопасността два пъти годишно, за да преценят дали достъпът до емблематичната забележителност може да бъде възстановен.

Корабът, заседнал на брега през октомври 1980 г., превърна мястото в световноизвестния „Плаж на корабокрушението“ – една от най-сниманите крайбрежни атракции в света. С годините металният му корпус е силно засегнат от ерозията, а властите се надяват, че разширяването на плажа ще го предпази от допълнителни щети. В момента останките се намират на около 25 метра от морето, а след насипването на 45 000 кубически метра чакъл ще бъдат отдалечени още повече от водата. След приключването на проекта се очаква да започнат и реставрационните дейности по самото корабокрушение.