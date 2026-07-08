Можем ли да отидем с кола под наем до Гърция?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
SpaceX изстреля 10 български спътника
До момента 100 спътника на българската компания са изведени в космоса
Ето какво трябва да знаете
Слънце, красиви плажове и аромат на узо. Гърция винаги е била любима дестинация на българския летовник и перфектно бягство от ежедневието. Но какво правите, ако собственият ви автомобил не е в състояние за дълъг път, или просто искате комфорта на по-нова и сигурна кола за семейната ваканция? Логичният отговор изглежда лесен: кола под наем.
Когато обаче планът включва пресичане на държавна граница, нещата стават по-сложни. Възможно ли е изобщо да преминем през „Кулата“ или „Маказа“ с чужд автомобил?
Можете ли да наемете кола, за да пътувате извън граница? Отговорът е: да, но има някобко условия. Първо трябва да се запознаете добре с това дали компанията за кола под наем, която сте избрали предлага такива услуги. Стандартният договор, който подписвате най-вероятно няма да бъде достатъчен.
Компанията трябва изрично да разреши да преминавате през граница, а клиентът трябва да получи нужните документи и потвърждение, че избраният автомобил може да се използва извън България.
В сайтовете за наемане на коли откриваме, че има няколко неща, които трябва да се проверят преди да се направи резервация.
Документи, които трябва да си приготвите стандартно са шофьорска книжка, договор за наем и разрешение за излизане от България. Ако има втори шофьор, той също трябва да е вписан по договора.
Друго, за което трябва да внимавате е часът на връщане.
От компаниите напомнят, че най-разомният подход преди да тръгнете е внимателното проучване. Проверете всички документи, застраховката и т.н. Ако имате конкретен маршрут е добре да го кажете още преди да резервирате, за да може да получите най-подходящия автомобил за вашето пътуване.
До момента 100 спътника на българската компания са изведени в космоса
Как една салфетка се превърна в най-скъпия договор в историята на футбола
Опасностите, които дебнат са сериозни