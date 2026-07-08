Можем ли да отидем с кола под наем до Гърция?

Ето какво трябва да знаете

Слънце, красиви плажове и аромат на узо. Гърция винаги е била любима дестинация на българския летовник и перфектно бягство от ежедневието. Но какво правите, ако собственият ви автомобил не е в състояние за дълъг път, или просто искате комфорта на по-нова и сигурна кола за семейната ваканция? Логичният отговор изглежда лесен: кола под наем.

Когато обаче планът включва пресичане на държавна граница, нещата стават по-сложни. Възможно ли е изобщо да преминем през „Кулата“ или „Маказа“ с чужд автомобил?

С кола под наем до Гърция

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Можете ли да наемете кола, за да пътувате извън граница? Отговорът е: да, но има някобко условия. Първо трябва да се запознаете добре с това дали компанията за кола под наем, която сте избрали предлага такива услуги. Стандартният договор, който подписвате най-вероятно няма да бъде достатъчен.

Компанията трябва изрично да разреши да преминавате през граница, а клиентът трябва да получи нужните документи и потвърждение, че избраният автомобил може да се използва извън България.

Кои условия трябва да проверите?

Снимка: iStock

В сайтовете за наемане на коли откриваме, че има няколко неща, които трябва да се проверят преди да се направи резервация.

Разрешение за напускане на България Пакет с документи – талон на автомобила, валидна застраховка, документ или пълномощно от наемодателя за излизане зад граница както и данни за водача. Какво покрива застраховката – има компании, при които покриването за чужбина е различно, проверете внимателно Депозит – някои компании идсикват по-висок депозит, когато става въпрос за пътуване в чужбина.

Документи, които трябва да си приготвите стандартно са шофьорска книжка, договор за наем и разрешение за излизане от България. Ако има втори шофьор, той също трябва да е вписан по договора.

Друго, за което трябва да внимавате е часът на връщане.

От компаниите напомнят, че най-разомният подход преди да тръгнете е внимателното проучване. Проверете всички документи, застраховката и т.н. Ако имате конкретен маршрут е добре да го кажете още преди да резервирате, за да може да получите най-подходящия автомобил за вашето пътуване.