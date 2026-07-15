НСИ: Дефлация през юни и годишна инфлация от 5,4%

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Индексът на цените за малката потребителска кошница е намалял с 1%
Дефлация от 0,9% е регистрирана на месечна база през юни, показват данните на Националния статистически институт.
Годишната инфлация е 5,4%.
През юни е регистрирано намаление на цените при транспорта, храните и безалкохолните напитки, облеклото и обувките.
В същото време поскъпват посещението на ресторанти и хотели, образователните и здравните услуги.
При хранителните продукти най-сериозно поевтиняване е отчетено при краставиците (-25,8%), тиквичките и патладжаните (-25,7%), пипера (-20,9%), доматите (-20,2%), зелето (-15%), картофите (-10,5%) и бирата (-5,5%).
Сред храните с най-голямо увеличение на цените са кореноплодните зеленчуци – моркови и червено цвекло (+7,4%), цитрусовите плодове (+5,5%), маргаринът (+2,8%), маслините (+2,1%), шоколадовите изделия (+1,8%) и трайните колбаси (+1,7%).
При нехранителните стоки и услуги най-голям спад е отчетен при цените на пропан-бутана за автомобили (-14,1%), международните полети (-9,5%) и дизеловото гориво (-9,4%). Най-съществено поскъпване има при услугите по настаняване (+6,3%), моторните смазочни масла (+2,6%) и препаратите за почистване на съдове (+2,6%).
Данните на НСИ показват още, че индексът на цените за малката потребителска кошница е намалял с 1% спрямо май, докато на годишна база е нараснал с 2,7%, предаде БНР. За най-нискодоходните 20% от домакинствата цените на хранителните продукти са се понижили с 2,2% през юни, докато нехранителните стоки са поскъпнали с 0,4%, а услугите – с 0,1%.
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Компанията оперира на българския пазар повече от 15 години
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