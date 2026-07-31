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Свят Тези уреди са "виновните" за високите сметки за ток

Тези уреди са "виновните" за високите сметки за ток

Свят

bTV Бизнес екип

Ето кои са те

Все повече домакинства се изненадват неприятно, когато получат месечната си сметка за електроенергия. В много случаи причината не е само в цената на тока, а и в начина, по който използваме някои от най-често срещаните електроуреди у дома.

Макар част от тях да са незаменими в ежедневието, неправилната или прекомерната им употреба може значително да увеличи разходите за електроенергия. Добрата новина е, че с няколко лесни промени в навиците си можете да намалите потреблението, без да правите компромис с комфорта.

Електрическият бойлер за душ

Един от най-големите консуматори на електроенергия е електрическият бойлер за душ. Колкото по-дълго се къпете и колкото по-висока е температурата на водата, толкова повече ток се изразходва.

За да ограничите разходите, използвайте по-ниска температура, когато е възможно, съкращавайте времето за къпане и избягвайте използването му в часовете с най-високо натоварване на електроенергийната мрежа.

Хладилникът

Хладилникът работи непрекъснато и затова е важно да бъде в добро техническо състояние, пише Energypedia. Износените уплътнения на вратата или натрупаният лед могат да увеличат консумацията на електроенергия.

Редовното почистване и правилната поддръжка помагат за по-ефективната му работа.

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Пералнята

Пускането на пералнята всеки ден за малко количество дрехи е една от най-честите грешки в домакинството.

Много по-икономично е да перете при пълно зареждане на машината, което намалява както разхода на електроенергия, така и на вода.

Климатикът

Климатикът е сред уредите с най-висока консумация на ток, особено при продължителна работа през лятото или зимата.

Редовното почистване на филтрите и профилактиката подобряват неговата ефективност и могат да помогнат за намаляване на месечните разходи.

Телевизори, компютри и осветление

Много хора оставят телевизори, компютри и други електронни устройства в режим на готовност (standby), без да осъзнават, че и тогава те продължават да консумират електроенергия.

Изключването им напълно, когато не се използват, както и гасенето на ненужното осветление, могат да доведат до осезаеми икономии в дългосрочен план.

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Как да намалите сметките си?

Освен по-разумното използване на домакинските уреди, все повече хора се насочват към възобновяеми енергийни източници като фотоволтаичните системи. Те позволяват производството на собствена електроенергия от слънцето и могат значително да намалят разходите за ток.

Дори без подобна инвестиция обаче, промяната на ежедневните навици и по-ефективното използване на най-енергоемките уреди могат да окажат съществено влияние върху месечната сметка за електроенергия.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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