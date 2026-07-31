Унищожен от ураган през 2005 г., днес този регион е световен енергиен лидер

Причината за този обрат е бумът на износа на втечнен природен газ (LNG)

Крайбрежният окръг Камерън Париш в Луизиана преминава от едно от най-тежките природни бедствия в историята си към забележителен икономически възход. През 2005 г. ураганът Рита унищожава или сериозно поврежда над 90% от домовете в района, като щетите достигат 2,75 милиарда долара. „Изглеждаше като военна зона“, спомня си Майкъл Фюъл пред ВВС, който тогава е бил на 16 години. Той прекарва дни наред, обикаляйки с камиона си, за да събира мъртви говеда, изхвърлени в домовете на хората и по пътищата, докато наблюдава спасителни хеликоптери на Националната гвардия, доставящи жизненоважна питейна вода. „Това бяха едни от най-мрачните дни в живота ми“, казва той.

Снимка: bTV

Две десетилетия по-късно Фюъл вече е председател на избрания съвет, който управлява окръга, а според него Камерън Париш с население около 4700 души е на път да се превърне в един от най-богатите райони в региона. Причината за този обрат е бумът на износа на втечнен природен газ (LNG). В земи, където преди са пасели животни, днес се намира Sabine Pass - най-големият терминал за износ на втечнен природен газ в света, който започва да доставя гориво за международните пазари през 2016 г. LNG се получава чрез охлаждане на природния газ до -162°C (-260°F), което го превръща в течност и намалява обема му около 600 пъти, позволявайки по-лесно съхранение и транспорт с танкери.

Само терминалът Sabine Pass има капацитет да обработва 29,5 милиона тона втечнен природен газ годишно. В Камерън Париш се намират още два LNG терминала, а четвърти е в процес на изграждане. Проектът Commonwealth LNG, оценяван на 13 милиарда долара, започна през май и се очаква до 2030 г. да произвежда 9,5 милиона тона годишно - количество, достатъчно за отоплението на около шест милиона домакинства. Очаква се през следващото десетилетие окръгът да получи над 4 милиарда долара данъчни приходи от всички LNG терминали. Само преди десетилетие САЩ почти не изнасяха втечнен природен газ, но днес са най-големият доставчик в света, като Луизиана осигурява около 60% от американския износ, а две трети от износа на щата идва именно от Камерън Париш.

Президентът на компанията Caturus, която стои зад проекта Commonwealth LNG, Тим Уайът посочва, че на фона на глобалната нестабилност САЩ преживяват значителен LNG бум благодарение на евтините и изобилни ресурси, надеждната инфраструктура и способността да доставят енергия до пазарите, където е най-необходима. Въпреки икономическите ползи обаче не всички жители приемат безрезервно развитието. Огромните LNG танкери изискват корабните канали да бъдат разширявани и задълбочавани, а неправилното управление на изкопаните материали може да доведе до замърсяване на близките води.

Снимка: bTV

При един случай през миналата година около 15 000 кубически ярда отстранен материал са се разпространили извън разрешената зона. Фюъл признава, че има местно недоволство заради увеличения корабен трафик, но подчертава икономическия ефект – средният доход на домакинствата в района е достигнал 75 000 долара през 2024 г., спрямо 59 555 долара през 2010 г.

Растежът на американския LNG износ е тясно свързан с енергийните нужди на Европа, която след руската инвазия в Украйна през 2022 г. започна активно да заменя руския природен газ. Допълнителното напрежение около конфликта между САЩ, Израел и Иран засили зависимостта на Европа от американските доставки, след като проблемите около Ормузкия проток засегнаха износа на LNG от Катар. Според анализатори САЩ вече осигуряват около две трети от вноса на газ в Европа, спрямо приблизително една четвърт през 2021 г. Сюзън Буржоа, секретар по икономическо развитие на Луизиана, заявява, че американският LNG е помогнал на Европа да повиши сигурността на енергийните си доставки, като все повече държави сключват дългосрочни договори вместо краткосрочни сделки. Анализаторът Ана Мария Ялер-Макаревич обаче предупреждава, че тази зависимост има цена - Европа се конкурира с Азия за същите доставки, което поддържа високите цени, а до 2030 г. ЕС може да получава до 80% от своя LNG внос от САЩ.