Индия вече не е в топ 5 сред световните икономики

Какви са причините?

Индийското правителство обяви, че страната вече е станала четвъртата по големина икономика в света, като се позова на прогнози на Международния валутен фонд (МВФ). Това твърдение обаче се основаваше на прогнозни, а не на окончателни данни. В публикуваната през април 2026 г. актуална класация на МВФ Индия е поставена едва на шесто място. Предишните прогнози от май 2025 г. предвиждаха, че през финансовата 2025-2026 г. Индия ще изпревари Япония, като тогава индийският БВП се оценяваше на около 3,9 трилиона долара, а японският - на приблизително 4 трилиона долара.

Според последните данни на МВФ обаче Индия не само не се е изкачила до четвърта позиция, а е отстъпила от петото място, което заемаше след като изпревари Обединеното кралство през 2021 г. В априлската прогноза за глобалните икономически перспективи се посочва, че през 2026-2027 г. индийският БВП вероятно ще достигне 4,15 трилиона долара, докато този на Обединеното кралство се очаква да бъде около 4,26 трилиона долара, предава The Wire.

Въпреки това през май 2025 г. главният изпълнителен директор на NITI Aayog Б.В.Р. Субрахманям заяви публично, че Индия вече е четвъртата по големина икономика в света и че страната е надминала Япония, като се позова на данни на МВФ. Няколко дни по-късно премиерът Нарендра Моди също обяви, че Индия вече заема четвъртото място в световната икономика и изрази увереност, че следващата цел е достигането на третата позиция. В тези изявления многократно беше пренебрегвано важното уточнение, че използваните данни представляват прогнози, а не окончателни статистически резултати.

След тези изказвания правителството на Индия публикува редица официални съобщения, в които страната беше представяна като четвъртата по големина икономика в света и като най-бързо развиващата се голяма икономика. В тях се подчертаваше, че благодарение на визията на премиера Нарендра Моди, инициативата Aatmanirbhar Bharat и програмите за стимулиране на производството (PLI), Индия е на път до 2030 г. да се превърне в третата по големина икономика с прогнозиран БВП от 7,3 трилиона долара. Подобни твърдения бяха повторени и в официални изявления през август и декември 2025 г., както и от представители на правителството, сред които и бившият министър на спорта Анураг Такур.

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Последните прогнози на МВФ показват различна картина. Вместо да бъде четвърта или скоро да стане трета по големина икономика, Индия се очаква да достигне четвъртото място едва през 2028 г. Сред основните причини за това е обезценяването на индийската рупия спрямо щатския долар, което оказва влияние върху размера на БВП, измерен в долари. Освен това прогнозите на МВФ се основават на данни, предоставени от националните правителства, които могат да съдържат неточности, тъй като самият фонд не събира първични статистически данни. Последните официални оценки на индийския БВП, публикувани през февруари, също показват ревизия надолу - от 357 на 345,5 лакх крори рупии.

Междувременно Япония запазва четвъртото място с БВП от 4,38 трилиона долара, следвана от Германия, Китай и Съединените щати. Макар Индия в бъдеще да има възможност да изпревари Япония по общ размер на икономиката, разликата в доходите на глава от населението остава значителна. Доходът на човек в Япония е около 33 900 долара, докато в Индия - приблизително 2 880 долара при население от 1,46 милиарда души. Поради това в индийски условия по-важни показатели остават справедливият икономически растеж и намаляването на съществуващите неравенства в доходите, отколкото единствено мястото на страната в световната класация по БВП.