In memoriam: Успехите на Франко Барези в цифри, кариерата на една легенда

Големият футболист почина на 66 години

Футболът претърпя огромна загуба - големият Франко Барези почина на 66 години. В бизнеса, както и във футбола, истинските лидери не се измерват само с титли, а с устойчивост, последователност и способността да оставят наследство. Малцина олицетворяват това по-добре от Франко Барези - човекът, който в продължение на две десетилетия беше символ на „Милан“ и един от най-великите защитници в историята на световния футбол. Историята на Барези може да бъде разказана с думи, но числата говорят още по-силно.

От 1977 до 1997 г. Франко Барези носи един-единствен клубен екип – този на „Милан“. В епоха, в която трансферите вече се превръщат в бизнес за милиони, той остава пример за лоялност и дългосрочно лидерство. Барези записва 470 двубоя в италианското първенство и отбелязва 12 гола – впечатляващо постижение за централен защитник. Дебютира едва 17-годишен на 23 април 1978 г., а близо две десетилетия по-късно приключва кариерата си като една от най-уважаваните фигури в световния футбол.

6 шампионски титли на Италия

С „Милан“ печели Скудетото през:

1979 г.

1988 г.

1992 г.

1993 г.

1994 г.

1996 г.

Тези успехи поставят клуба сред европейските доминанти, а Барези се превръща в основния стълб на една от най-силните защити в историята на футбола.

3 европейски купи

На международната сцена Барези е в основата на най-големите триумфи на „росонерите“:

3 Купи на европейските шампиони (КЕШ) – 1989, 1990 и 1994 г.

– 1989, 1990 и 1994 г. 2 Междуконтинентални купи – 1989 и 1990 г.

– 1989 и 1990 г. 3 Суперкупи на Европа – 1989, 1990 и 1994 г.

Общо това са 8 международни клубни трофея, спечелени в най-силния период на „Милан“.

Снимка: Lap.bg

С националния отбор Барези изиграва 81 срещи, като в 31 от тях носи капитанската лента. Защитникът отбелязва един гол, но приносът му далеч надхвърля статистиката.

Кариерата му със „Скуадра адзура“ включва:

световна титла през 1982 г.;

през 1982 г.; участие на Мондиал 1986;

бронзов медал през 1990 г.;

през 1990 г.; сребърен медал на Световното първенство през 1994 г.

Финалът срещу Бразилия в САЩ остава един от най-драматичните моменти в кариерата му, след като пропуска една от дузпите в решаващата серия.

Признанието към Барези идва не само чрез трофеите. Сред най-престижните отличия в кариерата му са:

Футболист №1 на „Милан“ за ХХ век (1999 г.);

(1999 г.); Най-добър италиански футболист на ХХ век (2004 г.);

(2004 г.); „Златна топка“ за цялостен принос, връчена от „Франс футбол“ през 1996 г.

Той е определян като най-добрия либеро в света в края на 80-те и началото на 90-те години – признание, което остава валидно и десетилетия по-късно.

№6 - завинаги

Може би най-силният символ на влиянието му е решението на „Милан“ да извади от употреба фланелката с номер 6. Това е чест, която клубовете пазят само за играчи, оставили незаличима следа в своята история. След края на състезателната си кариера Барези остава част от управлението на клуба. Между 1997 и 2002 г. е вицепрезидент на „Милан“, след което за кратко работи като мениджър на английския „Фулъм“, а от 2003 г. се посвещава на развитието на младите таланти в академията на „Милан“.

Успехът в числа