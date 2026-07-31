Главният изпълнителен директор на Microsoft предупреждава за рисковете от прекомерното разчитане на AI

Опасностите са за самите компании

Бизнесът бързо осъзна, че може да се стигне до прекомерна употреба на изкуствен интелект, след като някои компании получиха огромни сметки за използване на AI услуги.

Сега главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела предупреждава за друг риск - че прекаленото разчитане на AI може да застраши самите компании.

В интервю Надела заяви, че фирмите трябва да внимават с предоставянето на твърде много информация - от поверителни корпоративни данни до въведените от служителите заявки - на външни AI модели.

Вместо това той препоръча компаниите да съхраняват всички данни за начина, по който служителите използват AI инструменти, за да могат в бъдеще да обучат или донастроят собствен модел с отворени тегла. Това може да бъде постигнато чрез използването на AI шлюзове, които действат като защитен посредник.

„Всяка фирма, която няма този контрол, според мен няма да остане фирма, защото на практика е възложила собственото си мислене на външни системи“, каза Надела в епизод на предаването на Си Ен Ен Fareed Zakaria GPS, цитиран от TechCrunch.

Това е доста смело твърдение - и донякъде иронично, тъй като прехвърлянето на част от мисловните процеси към AI е именно една от основните цели на използването му, а Microsoft е сред водещите доставчици на такива технологии. С други думи, Надела предупреждава, че прекомерното разчитане на затворен AI софтуер може да се превърне в слабост за компаниите.

Въпреки това е възможно той да има собствен интерес зад тези твърдения. Microsoft предоставя облачна инфраструктура, върху която компаниите могат да стартират свои модели с отворени тегла. Колкото повече фирми избират да управляват собствени модели, толкова по-голяма е ползата за бизнеса на компанията.

Напоследък има голям интерес към моделите с отворени тегла като по-евтина алтернатива на решенията, предлагани от водещите AI лаборатории. В изкуствения интелект „теглата“ са числовите стойности, които определят начина, по който даден модел обработва информацията. Моделите са „отворени“, защото тези тегла са публично достъпни и могат да бъдат изтегляни свободно, пише БГНЕС.

За разлика от тях, агентните AI инструменти като Claude Code на Anthropic са със затворен код. Те включват и т.нар. „обвивка“ (harness) - софтуерният слой, в който е интегриран основният модел. Надела смята, че компаниите трябва да се откажат от зависимостта от такива готови рамки и вместо това да използват собствени AI платформи, които позволяват работа с множество модели - включително по-евтини модели с отворени тегла.

„Като държите отделно обвивката от модела, а контекста и паметта - отделно от модела, можете да използвате различни модели за задачите, в които те са най-добри. В същото време, ако някой модел изчезне, вие все още запазвате контрола върху собствената си посока“, заяви Надела, цитиран от TechCrunch.

Коментарите на Надела обаче предизвикват известни противоречия. TechCrunch отбелязва, че той изглежда заема различна позиция по отношение на обикновените потребители, като предполага, че в потребителския сектор може да има обмен, при който хората получават услуги безплатно срещу своите данни.

„До известна степен трябва да има някакъв обмен на стойност в потребителския сектор, при който получавате нещо безплатно, може би срещу вашите данни. Така до голяма степен работи рекламният бизнес модел“, каза той.