Арестуваха руски милиардер за разхищения в особено големи размери

Валерий Кустов е основен акционер в групата компании "Ефко“

Руският милиардер Валерий Кустов е бил арестуван за два месеца по обвинение за разхищение на над 93 милиона евро държавни пари, предава РБК. Кустов е основен акционер в групата компании "Ефко“, на която е бил възложен проект за "транспорт на бъдещето“.

Бизнес групата, която основно произвежда хранителни продукти, масла и храни за животни, е получила огромното финансиране, за да проектира и изработи безпилотни летателни апарати. В последствие, обаче, се оказало, че компанията е закупувала тайно китайски дронове, на които е лепила собствени етикети. Заедно с Валерий Кустов в ареста са и генералният директор на "Ефко“ Евгений Ляшенко, както и още няколко директори в компанията, съобщава Фокус.

Валерий Кустов се нарежда на 144 място в рейтинга на руските милиардери по данни на Forbes за 2026 година. Неговото състояние се оценява на 1.1 милиарда долара.

Групата "Ефко" се занимава с разработката на дронове от 2021 г. чрез съвместно предприятие, наречено "Фючър Транспорт" (Future Transport), което определя себе си като "лидер в разработването и производството на безпилотни летателни апарати в Русия".