Българката, която продаде бизнеса си за 80 млн. долара, застава начело на компания за 245 млн. долара

Любомила Йорданова става изпълнителен директор на компанията, която купи нейния стартъп

Броят на българите, които поемат водеща роля в международна компания се увеличава, става ясно след новината, че Любомила Йорданова е назначена за главен изпълнителен директор на Diginex. Това се случва много скоро след като листваната на NASDAQ компания придоби основания от Йорданова стартъп Plan A.

“Това назначение отразява изключителните резултати, постигнати от Plan A заедно с екипа, както и доказаната ни способност да изграждаме, интегрираме и мащабираме бизнеси с финансова дисциплина. Фокусът на тази роля е да ускори следващата фаза на растеж на Групата – разширяване на нашите способности, задълбочаване на глобалното ни присъствие и укрепване на позицията ни в центъра на една все по-критична индустрия”, казва Йорданова по повод новата си роля, предаде Forbes.

Тя ще ръководи екип от 150 човека в Обединеното кралство, Съединените щати, ОАЕ, Германия, Франция, Швейцария, България, Хонконг, Сингапур, Австралия и други държави. В съобщение в социалните мрежи, Йорданова казва, че растежа и пътят към рентабилност на ръководената от нея компания ще бъдат движени по два допълващи се пътя: устойчив органичен растеж чрез продължаващи инвестиции в таланти и капацитет, както и активна глобална стратегия за сливания и придобивания с цел привличане на изключителни компании в Групата.

От компанията съобщават, че назначението следва придобиването на Plan A и подкрепя стратегията на Diginex да изгради платформа, която се нарежда в топ 5 в света в областта на устойчивостта и RegTech. Досегашният главен изпълнителен директор Марк Блик ще продължи да подкрепя Diginex като стратегически съветник на новия главен изпълнителен директор по време на преходния перио. Той ръководи компанията в период на значителен растеж и по време на листването ѝ на Nasdaq през януари 2025 г.

Diginex Limited е със седалище в Лондон, и е RegTech компания, която дава възможност на бизнеса и правителствата да оптимизират събирането и отчетността на ESG, климатични и данни за веригите на доставки. Компанията използва блокчейн, изкуствен интелект, машинно обучение и анализ на данни, за да насърчава прозрачността и промяната в корпоративното регулаторно отчитане и устойчивото финансиране. Пазарната капитализация на компанията е 245 млн. долара.

