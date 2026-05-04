×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1702 BGN
Петрол
113.94 $/барел
Bitcoin
$80,343.9
Последвайте ни
1 USD
1.1702 BGN
Петрол
113.94 $/барел
Bitcoin
$80,343.9
Свят Цената на петрола на ОПЕК премина над 121 долара за барел

Цената на петрола на ОПЕК премина над 121 долара за барел

Свят

bTV Бизнес екип

Историческият максимум за "кошницата на ОПЕК" е цената от 146,05 долара за барел

Цената на петрола на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) в петък се покачи до 121,11 долара за барел, преминавайки над равнището от 121 долара за първи път от 7 април, съобщи днес на страницата си петролният картел.

Един барел петрол на ОПЕК се продаваше за 113,71 долара в четвъртък. На 27 февруари, преди началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран, петролът на ОПЕК се котираше за 70,07 долара за барел. 

Кирил Домусчиев: Инфлационната лавина ще помете страната за броени месеци

За определяне на цената на петрола на ОПЕК се използва т. нар. петролна кошница, включваща 12 сорта петрол за износ на страните членки на картела: Сахаран бленд или "Сахарска смес" (Алжир), Джено (Конго), Зафиро (Екваториална Гвинея), Раби лек (Габон), ирански тежък (Иран), Басра лек (Ирак), Кувейт експорт (Кувейт), Ес Сидер (Либия), Бони лек (Нигерия), Лек арабски (Саудитска Арабия) и Мерей (Венецуела).

Служебното правителство ще отпусне допълнителни 200 000 евро за „Giro d’Italia“

Историческият максимум за "кошницата на ОПЕК" е цената от 146,05 долара за барел, отчетена на 19 март 2026 година. Предишният максимум от 140,73 долара за барел бе достигнат на 3 юли 2008 година.

Цената на барел петрол се определя чрез извеждане на средна аритметична величина от котировките към момента на закриване на търговията с всички сортове от "кошницата на ОПЕК" предходния работен ден.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Почивка в Европа само за 40 евро на вечер - ето къде
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Българин в Тоскана превърна бисквитена фабрика в лаборатория за занаятчийски шоколад
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

BILLA България отчита ръст през 2025 г. и планира инвестиции от 43 млн. евро у нас
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата