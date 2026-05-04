ОАЕ потвърдиха, че водят преговори със САЩ за валутен суап

Какво се случва с икономиката на ОАЕ?

Обединените арабски емирства (ОАЕ) обсъждат със САЩ възможността за валутен суап (валутен обмен), потвърди днес държавният министър на външната търговия на Емирствата Тани бин Ахмед ал Зеиуди, цитиран от Франс прес, цитиран от БТА. Той обаче подчерта, че това не е спасителна мярка за икономиката на страната, изправена пред последствията от войната в Близкия изток.

Предложението за валутен суап е „в процес на обсъждане“, уточни Ал Зеиуди по време на инвестиционна конференция. Той подчерта, че Абу Даби цели да се присъедини към „елитна група“ държави, които имат подобни финансови договорености със САЩ.

В същото време министърът отхвърли твърденията, че сделката, за която The Wallstreet Journal съобщи миналия месец, представлява спасителна помощ за икономиката на ОАЕ - една от най-богатите в света страни по брутен вътрешен продукт (БВП) на човек от населението.

ОАЕ дълго време използваха стабилността в региона като основен фактор за привличане на компании, инвеститори в недвижими имоти и туристи. Този модел обаче беше подкопан от ответните действия на Иран след предприетата от САЩ и Израел офанзива, започнала на 28 февруари, и последвалото несигурното примирие, влязло в сила на 8 април.

Ответните атаки на Техеран засегнаха инфраструктура в ОАЕ и други богати държави от Персийския залив, които са съюзници на Вашингтон.

Валутният суап би позволил на дадена държава да получи американски долари от Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ срещу предоставяне на местна валута – в случая дирхами. Според „Уолстрийт джърнал“ ОАЕ търсят подобна спогодба, за да им помогне да стабилизират икономиката си, ако последиците от конфликта продължат да оказват натиск.