Tesla се затруднява да убеди клиентите да плащат за софтуера си за самостоятелно шофиране

Само 12% от автомобилите на компанията използват платената версия

Илон Мъск залага бъдещето на Tesla на автономността. Засега клиентите й не са напълно убедени. Финансовият директор на Tesla Вайбав Танежа заяви по време на отчета за приходите, въпреки „сносния напредък“ при увеличаването на използването на софтуера Full Self-Driving (FSD), само малка част от шофьорите на Tesla плащат за услугата.

"Общата база от платени клиенти на FSD все още е малка – около 12% от настоящия ни автопарк", каза Танежа пред инвеститорите. Tesla съобщи също, че приходите от Full Self-Driving през третото тримесечие са намалели спрямо същия период миналата година, когато компанията отчете 326 млн. долара.

За цялата си дейност компанията за електромобили отчете рекордни приходи от 28,1 млрд. долара за тримесечието.

Гигантът в електромобилите обясни, че „по-ниското еднократно признаване на приходите от FSD“ се дължи на пускането през миналата година на допълнителни функции като Actually Smart Summon (ASS) и версия, специфична за Cybertruck.

Full Self-Driving, който се предлага като система за асистиране на водача и изисква собствениците да я наблюдават, струва 8 000 долара еднократно или 99 долара на месец чрез абонамент.

Защо Full Self-Driving е важен

Снимка: Getty Images/iStock

Привличането на повече шофьори, които да плащат за FSD, е критично за Tesla.

Производителят на Cybertruck разчита автономните превозни средства да се превърнат в масово явление. Мъск, главен изпълнителен директор на Tesla, заяви по време на отчета в сряда, че FSD значително ще увеличи продажбите на автомобили и ще помогне на компанията да се превърне в най-ценната в света.

Увеличаването на абонаментите за FSD е важно и лично за Мъск. Една от целите в предлагания от милиардера пакет възнаграждения за 1 трилион долара – за който акционерите ще гласуват следващия месец – е да бъдат достигнати 10 милиона абонамента за FSD до 2035 г.

Tesla не е разкрила общия брой клиенти, които плащат за FSD, позволяващ на автомобилите да се движат, да сменят ленти и да паркират автономно.

Компанията наскоро пусна версия 14 на софтуера и добави режим „Mad Max", който според Tesla осигурява „по-високи скорости и по-чести смени на лентите". Основна пречка пред въвеждането на FSD е, че технологията не е напълно достъпна на много от големите пазари на Tesla.

Регулаторни препятствия забавиха опитите за пускане на FSD в Европа и Китай, като Tesla съобщи на инвеститорите в сряда, че все още планира да въведе асистиращата система и на двата пазара „след регулаторно одобрение".

Софтуерът също постави Tesla в затруднено положение в САЩ. По-рано този месец американският регулатор по автомобилната безопасност започна федерално разследване на FSD след като се появиха съобщения, че автомобили с активирана технология са преминавали на червен сигнал и са завивали в насрещното движение.

Tesla се сблъска и с множество съдебни дела заради FSD, както и заради Autopilot – по-ранна версия на технологията за асистирано шофиране на компанията.

През август съдия във Флорида постанови Tesla да плати 242,5 млн. долара обезщетения заради смъртоносна катастрофа през 2019 г., при която Autopilot е бил активиран. Tesla е подала искане за оспорване на присъдата.

Тези препятствия не попречиха на Мъск да изрази ентусиазъм относно амбициите на Tesla за самостоятелно шофиране по време на отчета в сряда. Милиардерът каза, че плановете на компанията да пусне „несупервизирано" FSD и да разшири услугата си за роботаксита ще променят фундаментално характера на транспорта.

"Мисля, че хората просто не осъзнават до каква степен това ще се развие. Честно казано, ще бъде като ударна вълна", заяви Мъск.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN