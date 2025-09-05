Tesla с финансова инжекция от 1 трилион долара за Илон Мъск

Мъск може да се превърне в първият трилионер в света

Илон Мъск може да стане първият трилионер в света, ако акционерите приемат ново предложение, което би му дало безпрецедентни суми пари, ако компанията достигне определени амбициозни етапи, съобщава CNN.

Какво включва планът?

Пакетът от възнаграждения може да осигури на Мъск 423,7 милиона допълнителни акции от Tesla. Тези акции биха стрували 143,5 милиарда долара при днешната стойност на акциите.

Но Мъск би получил тези акции само ако стойността на акциите на Tesla се увеличи значително през следващите години. Акциите на компанията ще трябва да достигнат обща стойност от 8,5 трилиона долара, за да може Мъск да получи всички акции, което е значително над текущата пазарна капитализация от 1,1 трилиона долара и приблизително два пъти повече от текущата пазарна стойност на Nvidia, най-ценната компания на пазара в момента.

XAI наскоро закупи X, платформата за социални медии, известна преди като Twitter, за 44 милиарда доларапрез 2022 г. Компанията не е заела позиция „за“ или „против“ това предложение на акционерите, което не дава никакви подробности за това колко голям дял трябва да придобие Tesla в xAI и на каква цена.

Акциите на Tesla се повишиха леко в предварителната търговия след новината.

