Роботът, който вече владее кунг фу, се готви за сърдечна хирургия

Според Илон Мъск неговият роботот ще бъде „невероятен хирург“

Хуманоидният робот Optimus на Tesla очевидно вече е усвоил кунг фу. Следващото му умение? Сърдечна хирургия.

Двуногият робот на Илон Мъск беше водеща тема по време на последното обсъждане на финансовите резултати на Tesla. Мъск заяви, че Optimus може да изведе печалбите на компанията на нови висоти, и предположи, че роботът също ще бъде „невероятен хирург“, съобщава The Business Insider.

„Представете си, ако всеки има достъп до невероятен хирург. Разбира се, трябва да се уверим, че Optimus е безопасен и всичко останало. Но смятам, че сме на път към свят на устойчиво изобилие“, каза Мъск, добавяйки, че целта на Tesla е да създаде свят без бедност, в който всеки има достъп до „най-добрите медицински грижи“.

Демонстрациите досега

Tesla все още не е показала хирургическите умения на Optimus. Демонстрациите на хуманоидния робот, чиято серийна продукция предстои догодина, досега включват кунг фу, вдигане на яйца и бавно сервиране на пуканки.

Мъск посочи, че Tesla ще представи Optimus Version 3 в началото на 2026 г. и че компанията си поставя за цел да увеличи производството на последната версия до един милион броя годишно.

„Намираме се на прага на нещо наистина грандиозно с Optimus, което според мен вероятно ще бъде, или има потенциала да бъде, най-големият продукт в историята“, заяви Мъск и добави, че мащабирането на производството на хуманоидния робот ще бъде „изключително трудна задача“.

Връзката с пакета за възнаграждение на CEO

Снимка: Tesla

Най-богатият човек в света използва плановете за Optimus, за да насърчи акционерите да одобрят нов пакет за възнаграждение на главния изпълнителен директор, който може да достигне 1 трилион долара. Мъск отбеляза, че няма да се чувства комфортно да изгради „армия от роботи“, ако не получи по-голям контрол върху Tesla.

Докато Optimus и роботакситата доминираха в разговора за резултатите, обновленията за бъдещите планове на Tesla в областта на електромобилите бяха по-оскъдни.

Ръководителите пропуснаха няколко въпроса на инвеститори относно потенциални нови продукти, като шефът на отдел „Връзки с инвеститорите“ на Tesla заяви, че анализаторската сесия „не е подходящото място“ за обсъждане на нови превозни средства.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN