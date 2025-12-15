Колко печели България от пълноправното ни членство в Шенген?

Най-голяма ще бъде ползата за тежкотоварния автомобилен транспорт
Финансовият ефект от присъединяването на страната ни към Шенгенското пространство по суша ще възлиза на 1,63 млрд. лв. годишно, показва проучване на Института за икономически изследвания към Българската академия на науките.
Най-голяма ще бъде ползата за тежкотоварния автомобилен транспорт и за производителите и износителите на стоки, която се изчислява на 1,39 млрд. лв., предаде БНР. Предимство ще бъде също елиминирането на преки и потенциални за българските граждани загуби при преминаване на сухопътната граница с Румъния и Гърция в размер на 242 437 дни.
Друг плюс е свързан с общия екологичен ефект от удълженото време за преминаване на граничен контрол по суша. “При отварянето на Шенгенското пространство по суша ще намалеят чувствително и въглеродните емисии
”, се казва в изследването.
Преки ползи от присъединяването на България към Шенген ще има и за фиска – около 138 млн. лв.
