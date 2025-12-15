BGN → EUR

Колко печели България от пълноправното ни членство в Шенген?

Колко печели България от пълноправното ни членство в Шенген?

bTV Бизнес екип

Най-голяма ще бъде ползата за тежкотоварния автомобилен транспорт

Финансовият ефект от присъединяването на страната ни към Шенгенското пространство по суша ще възлиза на 1,63 млрд. лв. годишно, показва проучване на Института за икономически изследвания към Българската академия на науките.
 
Най-голяма ще бъде ползата за тежкотоварния автомобилен транспорт и за производителите и износителите на стоки, която се изчислява на 1,39 млрд. лв., предаде БНР. Предимство ще бъде също елиминирането на преки и потенциални за българските граждани загуби при преминаване на сухопътната граница с Румъния и Гърция в размер на 242 437 дни.
Знаково място за българския туризъм преминава към 100% зелена енергия
Друг плюс е свързан с общия екологичен ефект от удълженото време за преминаване на граничен контрол по суша. “При отварянето на Шенгенското пространство по суша ще намалеят чувствително и въглеродните емисии”, се казва в изследването.
Бум на дрехите втора ръка: Защо употребяваната мода става все по-популярна?
Преки ползи от присъединяването на България към Шенген ще има и за фиска – около 138 млн. лв. 

