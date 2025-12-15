Airbnb е глобена с 64 млн. евро за реклама на нелицензирани имоти

Хиляди семейства се борят за достъп до жилище, докато някои печелят от бизнес модели

Испанските власти наложиха глоба от 64 млн. евро на Airbnb за промотиране на апартаменти без необходимите лицензи. Някои от обявените имоти в популярните туристически райони са незаконни за отдаване под наем. Глобата е окончателна и изисква от платформата да премахне всички реклами на нелицензирани имоти, предава BBC.

Снимка: airbnb.co.uk

Испания е сред най-посещаваните туристически дестинации в света, като туристическата индустрия е важна за икономиката ѝ. В същото време високото търсене на краткосрочни наеми води до поскъпване на жилищата, което изтласква местните жители от пазара и засилва опасенията относно достъпността на жилищата.

Министърът на правата на потребителите Пабло Бустиндуй подчертава, че хиляди семейства се борят за достъп до жилище, докато някои печелят от бизнес модели, които прогонват хората от домовете им. Подобно на други страни, Испания следи как краткосрочните наеми променят кварталите, като привличат временно население от туристи.

Испанското правителство отбеляза, че 65 122 обяви в Airbnb нарушават правилата за защита на потребителите. Това включва промотиране на апартаменти без лиценз или с несъответстващи номера на лицензите спрямо официалните регистри. В социалните мрежи г-н Бустиндуй написа, че никоя компания не е над закона, особено що се отнася до жилищното настаняване.

По света няколко големи туристически града също налагат ограничения върху Airbnb, включително Барселона, Ню Йорк, Берлин, Париж и Сан Франциско, където компанията е основана. Платформата стартира през 2007 г., а популярността ѝ нараства значително около 2014 г., когато туристите започват да търсят по-евтино настаняване без допълнителните данъци, които се прилагат за хотелите.

С увеличаването на потребителите всеки можеше да стане „домакин“ и да печели допълнителни пари от свободни стаи. Въпреки това много градове наложиха ограничения за този вид наеми, тъй като се появиха оплаквания за шумни партита, липса на присъствие на домакините и други проблеми, свързани с краткосрочните наеми.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN