Продажбите на Tesla Cybertruck буксуват

Има ли дискретно ребрандиране?

Tesla Cybertruck регистрира повече от двойно по-ниски продажби спрямо миналата година. Производителят на електромобили е реализирал около 5 400 броя от „apocalypse-proof“ пикапа през последното тримесечие, което представлява спад от 62,6% на годишна база, сочат данни на Cox Automotive, цитирани от Business Insider

Това понижение идва въпреки че както Tesla, така и по-широкият пазар на електромобили отбелязаха рекордни тримесечни резултати, след като купувачите побързаха да се възползват от федералния данъчен кредит преди изтичането му.

Амбициозни, но нереализирани цели

Още през 2023 г. Илон Мъск заяви, че Tesla може да достигне производство от 250 000 броя Cybertruck годишно. Почти две години след премиерата си неръждаемият пикап е далеч от тази цел: досега през 2025 г. са продадени около 16 000 бройки.

Изоставане от основния конкурент

Футуристичният електрически пикап изостава и от основния си конкурент Ford F-150 Lightning. По данни на Cox Automotive Ford е пласирал 10 000 броя Lightning само през третото тримесечие.

Tesla среща трудности при позиционирането на Cybertruck. Първите версии на модела, пуснати през ноември 2023 г., струваха около 100 000 долара — значително над обявената през 2019 г. стартова цена от 39 990 долара. Най-достъпният вариант днес все още е близо 80 000 долара, а по-евтината версия със задно предаване за 70 000 долара беше отменена.

Дизайнът като обект на недоволство

Силно разпознаваемият дизайн превърна Cybertruck и в мишена на протести срещу политическите възгледи на Мъск. Собственици разказаха пред Business Insider по-рано тази година, че са се сблъскали с вандализъм, графити и тормоз на фона на масовото недоволство срещу работата на милиардера по DOGE.

Слабите продажби на модела накараха Tesla да пристъпи към дискретно ребрандиране. Компанията е изоставила научно-фантастичния маркетинг на пикапа, за да го позиционира като „работническо“ превозно средство.

