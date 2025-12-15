SpaceX към IPO: Илон Мъск говори за оценка от 1,5 трилиона долара

Сателитната мрежа остава най-големият двигател на приходите на компанията

SpaceX се готви за гигантско първично публично предлагане (IPO), а бързо растящият Starlink е една от основните причини. Глобалният уеб трафик от сателитната интернет услуга на SpaceX се увеличи повече от два пъти през 2025 г., показват данни на Cloudflare, компания по киберсигурност, която обработва десетки милиони заявки между потребители и уебсайтове всяка секунда, съобщава The Business Insider.

Това е поредната година на експлозивен ръст на трафика за Starlink, който използва съзвездие от над 9 000 сателита в ниска орбита, за да осигурява интернет, включително в отдалечени райони.

Разширяване на клиентската база

Снимка: Ройтерс

SpaceX съобщи през ноември, че услугата има 8 милиона активни клиенти, спрямо 4 милиона през септември 2024 г., и вече е достъпна в над 150 пазара. Около 23 авиокомпании също обявиха планове да използват Starlink, за да предлагат високоскоростен Wi-Fi на своите самолети, а SpaceX даде знак, че скоро може да стартира собствена мобилна операторска услуга, захранвана от сателитната мрежа.

Подготовка за историческо IPO

Ръстът на Starlink идва на фона на твърдения, че предстои колосално публично предлагане на SpaceX. В сряда Илон Мъск „на практика потвърди“, че производителят на ракети обмисля IPO още догодина, което според няколко медии може да оцени SpaceX на около 1,5 трилиона долара.

Това би изстреляло SpaceX в списъка на най-ценните компании в света и потенциално би поставило Мъск на прага да стане първият трилионер в историята.

Лидерство в космическата индустрия

Снимка: Reuters

От създаването си от Мъск през 2002 г. SpaceX успешно комерсиализира многократната употреба на ракети. Това е постижение, което мнозина в космическата индустрия смятаха за невъзможно и сега изстрелва повече товар в орбита от всяка друга компания.

В дългосрочен план SpaceX цели да изпълни амбициозните визии на своя милиардер-основател за колонизиране на Марс и разполагане на центрове за данни в космоса със своята гигантска ракета Starship.

Starlink като основен източник на приходи

Засега обаче високата оценка на базираната в Тексас компания се движи от успеха на Starlink, като Мъск заяви този месец, че сателитната мрежа е "с огромна разлика" най-големият източник на приходите на SpaceX.

Годишният доклад на Cloudflare установява, че в повече от 20-те държави и региони, където Starlink стартира през 2025 г., интернет трафикът от услугата се увеличава веднага след пускането ѝ. Компанията посочва, че трафикът в Ботсвана е нараснал с 295% тази година, след като Starlink стартира в африканската държава през август 2024 г.

Поглед към бъдещето и конкуренцията

Снимка: iStock

Няма признаци Starlink да забавя темповете си, като SpaceX се готви да стартира услугата в Индия догодина. Също така липсва сериозна конкуренция. Конкурентни услуги като Leo на Amazon и Spacesail на Китай се опитват да изградят собствени съзвездия, но до момента са изстреляли по-малко сателити от Starlink.

