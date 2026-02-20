Tesla представи по-евтина версия на Cyberbeast

Намаляването на цените е част от стратегията за привличане на не толкова платежоспособни клиенти

Американският автомобилостроител Tesla представи по-евтин вариант на Cybertruck в САЩ късно вчера и намали цената на най-скъпия си модел Cyberbeast, тъй като изпитва трудности да намери купувачи за своите пикапи, предаде Ройтерс.

Tesla определи цена на новия модел с два мотора и задвижване на всички колела на 59 990 долара, което го прави „най-достъпният“ Cybertruck на компанията и намали цената на Cyberbeast от 114 990 долара на 99 990 долара.

Понижаването на цената означава, че Tesla най-вероятно ще спре своя луксозен пакет (Luxe Package) за модела, който включва контролирано пълно автономно шофиране и безплатен достъп до бързите зарядни станции на Tesla.

Американският производител на електрически автомобили добави, когато повиши цената на пикапа.

Cybertruck беше рекламиран от главния изпълнителен директор Илон Мъск като футуристичен конкурент на масовите пикапи от традиционни марки като „Форд“ (Ford), но множество изтегляния на автомобили от пазара и проблеми с контрола на качеството отблъснаха потенциалните клиенти.

Ръководителят на програмата Cybertruck на Tesla Сидхант Авасти, обяви, че напуска компанията през ноември миналата година на фона на слабите продажби, съобщи БТА.

Основният бизнес с електрически превозни средства на Tesla, който все още осигурява по-голямата част от текущите постъпления на компанията, е подложен на натиск, тъй като конкурентите пускат на пазара по-нови и по-евтини модели. Намаляването на стимулите за електрически превозни средства и крайнодясната политическа реторика на Мъск също отблъснаха някои клиенти.

Намаляването на цените се превърна в ключова част от стратегията наза 2026 г. за привличане на не толкова

По-широкият пазар на електрически превозни средства също бележи забавяне от септември, когато администрацията на Тръмп прекрати федералните данъчни облекчения от 7500 долара.

Анализатори предупреждават, че по-големият дял на по-евтините превозни средства може да окаже натиск върху маржовете на печалба, освен ако Tesla не успее да компенсира въздействието чрез намалени производствени разходи или по-значителни приходи от софтуер и услуги.

На фона на забавянето на продажбите на електромобили Мъск направи голям завой към роботиката и автономното шофиране, възползвайки се от изкуствения интелект и нарастващия пазар на автономни превозни средства, за да позиционира компанията като лидер в хуманоидните роботи и роботизираните таксита.

Мъск заяви миналия месец, че компанията ще прекрати производството на своите високопроходими автомобили – Model X и седани Model S и вместо това ще използва пространството в завода си в Калифорния, за да произвежда хуманоидни роботи.

