3 причини защо икономиката на САЩ ще продължи да отслабва

Американски икономист не гледа с оптимизъм на посоката, в която се движат нещата

Уважаваният американски икономист не гледа с оптимизъм на посоката, в която се движат нещата. Джоузеф Стиглиц, носител на Нобелова награда и професор в Колумбийския университет, заяви пред CNBC, че очаква икономиката на Съединените щати да продължи да отслабва. Причината според него е съвкупност от фактори, сред които тарифите, спадът на работните места и лихвените проценти.

„Сега положението не е добро и перспективите са да става още по-лошо“, каза Стиглиц относно макроикономическата си прогноза.

Това мрачно виждане не съвпада с последните данни за растежа: през третото тримесечие БВП се увеличи с внушителните 4,4%, а Атлантическият клон на Фед прогнозира приблизително 3% растеж на годишна база за четвъртото тримесечие. Въпреки това Стиглиц посочи няколко подводни камъка, които според него показват, че икономиката не е на добър път.

Какво стои зад песимистичната му прогноза?

Следват трите основни аргумента на Стиглиц за очакваното отслабване на икономиката на САЩ.

1. Инфлация, подхранвана от мита, която удря най-силно домакинствата с по-ниски доходи

Снимка: iStock

Митата, въведени от президента Доналд Тръмп, са под надзора на Върховния съд, но ако останат в сила, много икономисти очакват те да повишат цените за потребителите. Според Стиглиц инфлационният ефект на тарифите е регресивен и засяга най-силно по-бедните домакинства.

Анализ на The Budget Lab към Йейлския университет показва, че в краткосрочен план тарифите биха намалили разполагаемия доход на най-долните 10% от американските домакинства с около 3,5 процентни пункта.

„Ако погледнете кой плаща тези тарифи, това са хората с по-ниски доходи спрямо процента от доходите им“, посочи Стиглиц. „Те са регресивни и водят до изкривявания.“

2. Спад в производството и работническите работни места

Снимка: iStock

Президентът Тръмп твърди, че тарифите ще възродят производствения сектор в САЩ, но според Стиглиц такава тенденция не се вижда в данните за заетостта. Производството, което формира около 10% от БВП, отчита намаление на заетите повече от две години поред, сочат данни на Министерството на труда.

„Спадът при работническите работни места е още по-голям“, каза Стиглиц. „Същината е, че има разминаване между това, което се казва, приети са определени политики, а това са резултатите.“

3. Обезпокоителни перспективи за лихвените проценти

Снимка: iStock

Стиглиц обърна внимание и на натиска от администрацията на Тръмп за понижаване на лихвите. Той цитира скорошни изявления на Кевин Уорш, номиниран от Тръмп за председател на Федералния резерв, според когото изкуственият интелект може да отключи бум в производителността и така икономиката да расте без допълнителен ценови натиск, което би оставило пространство за по-ниски лихви.

„Най-много ме обезпокои това изказване на Уорш“, заяви Стиглиц. Сред инвеститорите съществува опасение, че Фед може да понижи лихвите преждевременно, което впоследствие да доведе до по-висока инфлация. Освен това, ако се създаде впечатление, че централната банка отстъпва под политически натиск, нейната достоверност може да бъде подкопана, а инфлационните очаквания - разкрепостени.

„Не смятам, че съществува сериозно течение на мисълта, според което повишаването на производителността от изкуствения интелект ще се пренесе в макроикономиката достатъчно бързо, за да оправдае значително или каквото и да било намаляване на лихвите. А фактът, че той го каза, за мен е много тревожен“, заяви Стиглиц.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN