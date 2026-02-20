Населението на Гърция се топи опасно бързо

Демографската криза там е една от най-тежките в ЕС

Демографската криза в Гърция, една от най-тежките в ЕС, се задълбочи по време на финансовата криза, когато 427 000 млади хора във възраст за създаване на семейство напуснаха страната, съобщи „Катимерини“.

Тяхното заминаване донесе двойна загуба: в чужбина те са създали продукция за приблизително 50 милиарда евро и са платили 13 милиарда евро данъци, докато Гърция е загубила възвръщаемостта на около 8 милиарда евро, инвестирани в тяхното образование. Това заяви Фей Макантаси, директор „Изследвания“ в Dianeosis, по време на парламентарна конференция, посветена на определяния като един от най-неотложните проблеми на страната въпрос.

Намаляването на населението се ускорява. От 11,2 милиона души през 2005 г. населението на Гърция е спаднало до 10,4 милиона през 2020 г. и продължава да намалява, пише БГНЕС.

Прогнозите сочат, че през 2050 г. населението ще бъде 9,03 милиона души, а до края на века може да достигне 6,3 милиона. През 2025 г. са регистрирани 68 309 раждания срещу 125 873 смъртни случая.

Председателят на парламента Никитас Какламанис предупреди, че ако настоящите тенденции продължат, „историците на бъдещето ще запишат едно общество и една държава, които извършват постепенно демографско самоубийство“.

Коефициентът на плодовитост е 1,2–1,3 – значително под нивото от 2,1, необходимо за просто възпроизводство на населението, и под средното за Европа. Професорът по демография Байрон Коцаманис заяви, че раждаемостта едва ли ще се възстанови напълно, но може да се увеличи от 62 000 до 70 000 годишно при изключително благоприятни семейни политики.

„Гърция е една от страните, в които отглеждането на дете е изключително скъпо. Това може да се промени с конкретни политики“, каза той, посочвайки неравенствата между половете в грижата за децата.

Професорът по икономическа демография Александра Трагаки добави, че семейството вече е избор, а не даденост, и трябва да бъде подкрепено.

Проучвания показват, че гърците желаят средно 2,3 деца, но имат 1,3, като основната пречка са икономическите разходи, включително 614 милиона евро, изразходвани за частни уроци през 2023 г.

