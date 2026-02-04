Това са най-продаваните автомобили в света през 2025 г.

Ето кои са те

Световните продажби на автомобили през 2025 г. показват ясно пренареждане на силите на глобалния пазар. Въпреки шумните твърдения, че Tesla Model Y е най-продаваният автомобил в света, данните за цялата година сочат, че Toyota отново излиза начело. Toyota RAV4 заема първото място в световната класация, изпреварвайки Model Y с малка разлика, след като електрическият модел на Tesla отчита спад от 10,3%.

Класацията обхваща продажбите на леки автомобили и лекотоварни превозни средства в 162 държави по света, като данните се базират на официални регистрации, предоставени от националните власти.

Toyota RAV4 се изкачва с две позиции и завършва 2025 г. като най-продавания модел в света с пазарен дял от 1,2%. Основен принос за това имат стабилният ръст в Азия (+6,8%) и положителното представяне в Северна и Южна Америка (+2,1%) - двата ключови региона за модела. В същото време Toyota Camry отчита впечатляващ ръст от 8,7% и се нарежда на осмо място, частично компенсирайки спада на Corolla, която остава трета, но с намаление от 8,6%.

Tesla Model Y, макар и да запазва позицията си като най-продавания електромобил в света, пада до второ място в общата класация. Продажбите му намаляват във всички основни региони — Азия, Европа и Америка — на фона на засилваща се конкуренция, промени в държавните политики и нарастващия натиск от китайски производители като BYD и Geely.

Сред останалите модели в челната десетка се открояват Ford F-Series, който заема четвъртото място с ръст от 8,2%, Honda CR-V на пета позиция и Chevrolet Silverado на шесто място. Hyundai Tucson също показва стабилно представяне и се нарежда седми с увеличение на продажбите от 5,5%. Топ 10 се допълва от Toyota Hilux и Volkswagen Tiguan, които отбелязват умерен, но устойчив растеж.

Пазарът на електромобили през 2025 г. продължава да расте, но с ясно изразени регионални различия. Делът на електромобилите достига 17% от световния пазар, което представлява увеличение от 13% на годишна база. Въпреки това темпът на растеж се забавя. В Китай държавната подкрепа за електромобили постепенно се свива с цел овладяване на ценовата война, Европа все още търси ясен път за отказ от двигателите с вътрешно горене, а в САЩ се очакват затруднения за EV сектора през 2026 г.

На този фон хибридите и plug-in хибридите се очертават като големите печеливши, като се прогнозира те да изпреварят чистите електромобили по ръст до края на 2025 г. Показателен е и възходът на китайски модели като Geely Xingyuan и Wuling Hongguang Mini EV, които демонстрират силен импулс и амбиции за водещи позиции в сегмента.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN