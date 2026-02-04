BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1801 BGN
Петрол
66.67 $/барел
Bitcoin
$76,382.0
Последвайте ни
1 USD
1.1801 BGN
Петрол
66.67 $/барел
Bitcoin
$76,382.0
Свят Това са най-продаваните автомобили в света през 2025 г.

Това са най-продаваните автомобили в света през 2025 г.

bTV Бизнес екип

Ето кои са те

Световните продажби на автомобили през 2025 г. показват ясно пренареждане на силите на глобалния пазар. Въпреки шумните твърдения, че Tesla Model Y е най-продаваният автомобил в света, данните за цялата година сочат, че Toyota отново излиза начело. Toyota RAV4 заема първото място в световната класация, изпреварвайки Model Y с малка разлика, след като електрическият модел на Tesla отчита спад от 10,3%.

Класацията обхваща продажбите на леки автомобили и лекотоварни превозни средства в 162 държави по света, като данните се базират на официални регистрации, предоставени от националните власти.

Toyota RAV4 се изкачва с две позиции и завършва 2025 г. като най-продавания модел в света с пазарен дял от 1,2%. Основен принос за това имат стабилният ръст в Азия (+6,8%) и положителното представяне в Северна и Южна Америка (+2,1%) - двата ключови региона за модела. В същото време Toyota Camry отчита впечатляващ ръст от 8,7% и се нарежда на осмо място, частично компенсирайки спада на Corolla, която остава трета, но с намаление от 8,6%.

Доклад на IBEI определя страната ни като лидер в Европейския съюз по бизнес стимули

Tesla Model Y, макар и да запазва позицията си като най-продавания електромобил в света, пада до второ място в общата класация. Продажбите му намаляват във всички основни региони — Азия, Европа и Америка — на фона на засилваща се конкуренция, промени в държавните политики и нарастващия натиск от китайски производители като BYD и Geely.

Сред останалите модели в челната десетка се открояват Ford F-Series, който заема четвъртото място с ръст от 8,2%, Honda CR-V на пета позиция и Chevrolet Silverado на шесто място. Hyundai Tucson също показва стабилно представяне и се нарежда седми с увеличение на продажбите от 5,5%. Топ 10 се допълва от Toyota Hilux и Volkswagen Tiguan, които отбелязват умерен, но устойчив растеж.

Електромобил или кола с двигател с вътрешно горене – кое излиза по-евтино?

Пазарът на електромобили през 2025 г. продължава да расте, но с ясно изразени регионални различия. Делът на електромобилите достига 17% от световния пазар, което представлява увеличение от 13% на годишна база. Въпреки това темпът на растеж се забавя. В Китай държавната подкрепа за електромобили постепенно се свива с цел овладяване на ценовата война, Европа все още търси ясен път за отказ от двигателите с вътрешно горене, а в САЩ се очакват затруднения за EV сектора през 2026 г.

На този фон хибридите и plug-in хибридите се очертават като големите печеливши, като се прогнозира те да изпреварят чистите електромобили по ръст до края на 2025 г. Показателен е и възходът на китайски модели като Geely Xingyuan и Wuling Hongguang Mini EV, които демонстрират силен импулс и амбиции за водещи позиции в сегмента.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата