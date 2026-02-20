Град получи като анонимно дарение златни кюлчета за 3,6 млн. долара

Кюлчетата са с общо тегло от 21 кг

Управата на японския град Осака е получила като анонимно дарение златни кюлчета на стойност 560 млн. йени (3,6 млн. долара) за поправка на градски водопроводи, предаде Асошиейтед прес.

Кюлчетата с общо тегло 21 кг са били предадени на Службата за водоснабдяване на Осака през ноември от дарител, който иска със средствата да бъдат ремонтирани остарелите водопроводи, съобщи кметът Хидеюки Йокояма.

"Това е зашеметяваща сума и останах безмълвен. Подмяната на водопроводи изисква огромни инвестиции и не мога да изразя достатъчна благодарност за дарението", каза той.

Йокояма заяви, че градът ще се съобрази с желанията на дарителя и ще използва подаръка за водопроводни проекти.

Загрижеността за безопасността на водоснабдителните системи в Осака нарасна, след като миналата година огромна дупка погълна камион, а шофьорът му загина, припомни БТА. Инцидентът бе свързан с повредена канализация в Сайтама, северно от Токио. В Осака е имало 92 случая на подземни течове под улиците през фискалната година, приключила през март 2025 г., съобщи днес Ейджи Котани, служител на водоснабдителната компания на града.

С население от 2,8 милиона души, Осака е третият по големина град в страната и е осноният градски център в западната част на Япония.

По-голямата част от основната публична инфраструктура на Япония е построена по време на бързия следвоенен икономически растеж. Развитието на градската инфраструктура в Осака, която е регионален търговски център, започва по-рано от много други градове и водопроводните тръби и другата инфраструктура съотвтено също остаряват по-рано, каза Котани.

Осака трябва да поднови общо 259 километра водопроводи, каза той. Подновяването на 2-километров водопроводен участък струва около 500 милиона йени (3,2 милиона долара), допълни Котани.

