Tesla прекратява производството на два модела

Tesla планира да прекрати производството на по-големите си електромобили Model S и Model X, за да освободи производствен капацитет за роботи, съобщи снощи американският автомобилен производител, собственост на Илон Мъск.

Собствениците на двата модела ще продължат да получават техническа поддръжка през целия жизнен цикъл на автомобилите си, заяви Мъск по време на конферентен разговор с анализатори. Той добави, че производството на Model S и Model X ще бъде поетапно прекратено през следващото тримесечие.

Model X, пуснат на пазара през 2012 г., е първият автомобил на Tesla, разработен изцяло от компанията. Моделът изигра ключова роля за утвърждаването на компанията като производител на електрически автомобили, способни да се конкурират с превозните средства с двигатели с вътрешно горене, доминирали пазара по това време, благодарение на големия пробег, високата скорост и отличителния дизайн.

Model X, разпознаваем с вратите тип „крило на сокол“, последва през 2015 г. И двата модела са били обновявани няколко пъти от пускането си на пазара.

В по-ново време по-новите модели, като Model 3 и Model Y, доминират в бизнеса на Tesla, като са представлявали близо 97 на сто от доставките на компанията през миналата година.

Tesla възнамерява да използва съществуващите производствени линии на Model 3 и Model Y за производство на хуманоидните си роботи, известни като Optimus. По-рано Мъск заяви, че целта му е да започне продажбите на роботите до края на следващата година.

Компанията също така планира да започне производството на напълно автономни роботаксита още тази година, под марката Cybercab, които няма да разполагат с волан или педали. Мъск посочи, че в бъдеще Tesla очаква да произвежда значително повече от тези превозни средства в сравнение с всички свои други модели. Той добави, че и Cybertruck се очаква да бъде разработен като напълно автономен автомобил.

