Tesla отчете 37% спад в печалбите заради растящите разходи и мита

Компанията на Илон Мъск Tesla отчете печалба от 1,4 милиарда долара за третото тримесечие, с 37% по-малко спрямо миналата година, предаде AFP. Сред факторите за спада са митата, по-високите разходи за преструктуриране и по-ниските приходи от регулаторни кредити.

Приходите нараснаха с 12% до 28,1 милиарда долара, докато оперативните разходи скочиха с 50% до 3,4 милиарда долара, включително за научноизследователска и развойна дейност.

Продажбите в САЩ бяха стимулирани от изтичането на федералния данъчен кредит на 30 септември, а Tesla пусна два „стандартни“ модела в началото на октомври. Анализаторите дават смесени прогнози за устойчив ръст на търсенето, докато нов модел не бъде пуснат през първото тримесечие на 2026 г.

Компанията продължава да инвестира в автономни технологии, роботика и изкуствен интелект, които според анализатора Дан Айвс могат да увеличат пазарната стойност на Tesla с 1 трилион долара.

На 6 ноември предстои годишното събрание на акционерите, на което ще се обсъди компенсационен пакет за Мъск, който може да надхвърли 1 трилион долара при постигане на ключови цели.

