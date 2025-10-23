1 USD
1.68795 BGN
Петрол
64.56 $/барел
Bitcoin
$109,175.0
Последвайте ни
1 USD
1.68795 BGN
Петрол
64.56 $/барел
Bitcoin
$109,175.0
Свят Tesla отчете 37% спад в печалбите заради растящите разходи и мита

Tesla отчете 37% спад в печалбите заради растящите разходи и мита

bTV Бизнес екип

Компанията продължава да инвестира в автономни технологии, роботика и изкуствен интелект

Компанията на Илон Мъск Tesla отчете печалба от 1,4 милиарда долара за третото тримесечие, с 37% по-малко спрямо миналата година, предаде AFP. Сред факторите за спада са митата, по-високите разходи за преструктуриране и по-ниските приходи от регулаторни кредити.

Приходите нараснаха с 12% до 28,1 милиарда долара, докато оперативните разходи скочиха с 50% до 3,4 милиарда долара, включително за научноизследователска и развойна дейност.

Производството на Golf спира — каква е причината?

Продажбите в САЩ бяха стимулирани от изтичането на федералния данъчен кредит на 30 септември, а Tesla пусна два „стандартни“ модела в началото на октомври. Анализаторите дават смесени прогнози за устойчив ръст на търсенето, докато нов модел не бъде пуснат през първото тримесечие на 2026 г.

Компанията продължава да инвестира в автономни технологии, роботика и изкуствен интелект, които според анализатора Дан Айвс могат да увеличат пазарната стойност на Tesla с 1 трилион долара.

Какво се случи с петрола след като САЩ санкционира двете най-големи руски петролни компании?

На 6 ноември предстои годишното събрание на акционерите, на което ще се обсъди компенсационен пакет за Мъск, който може да надхвърли 1 трилион долара при постигане на ключови цели.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата