Temu спира от продажба всички фалшиви поздравителни картички

Temu увери, че защитата на интелектуалната собственост остава основен приоритет

Temu се съгласи да работи съвместно с представители на индустрията за поздравителни картички, за да премахне от сайта си копирани дизайни, нарушаващи авторски права. Компаниите, които създават оригинални картички, твърдят, че стотици техни изображения са били възпроизведени без разрешение за евтини имитации, което им е донесло значителни финансови загуби, предава BBC.

Снимка: Reuters

Някои дизайнери споделят, че борбата с фалшификатите напомня играта „удари къртица“, тъй като премахнатите артикули често се появяват отново само след няколко дни. Temu увери, че защитата на интелектуалната собственост остава неин основен приоритет и че въвежда нов процес, насочен специално към бранша на поздравителните картички.

Засегнати дизайнери

Аманда Маунтин, съосновател на Lola Design от Йорк, открила, че почти целият ѝ каталог с дизайни, изработван с години, е бил копиран и разпространяван от други продавачи. Нейните изображения били използвани не само върху картички, но и върху продукти като тениски. При закупуване на една от фалшивите картички тя установила, че качеството на хартията е лошо, а цветовете и формите са изкривени. „Беше шокиращо да видя нещо, в което съм вложила любов и труд, как се превръща в евтина имитация“, споделя тя. „В един момент дори си помислих дали има смисъл да продължавам да проектирам.“

Снимка: blog.averyelle.com

Аманда и съпругът ѝ Франк изчисляват, че нелегалните версии на техните продукти са донесли на онлайн продавачите около 100 000 паунда, което представлява близо 13% от годишния оборот на фирмата. Освен финансовата загуба, дизайнерката подчертава и емоционалния удар. „Всяка моя рисунка е частица от мен“, казва тя. „Дизайнерите просто искат да донесат малко радост и не е прекалено да се очаква хората да уважават труда им.“

Под натиска на Асоциацията на поздравителните картички (GCA), Temu въведе нова система за премахване на фалшиви дизайни, която позволява те да бъдат свалени много по-бързо и да не могат да бъдат качени повторно. Преди фирмите трябваше да докладват всяка отделна обява, но сега е достатъчно да подадат само една връзка, след което софтуерът автоматично премахва всички артикули със същото изображение. Някои издатели вече съобщават, че десетки обяви са били свалени едновременно, без нужда от многократни жалби. Системата използва изкуствен интелект, който разпознава оригиналния дизайн като защитен и блокира бъдещи опити за неговото използване.

Позиция на Temu

В официално изявление Temu потвърди, че инвестира сериозни ресурси, за да засили доверието между платформата, марките и потребителите. Компанията уточни, че повечето сигнали за нарушение на авторски права се решават в рамките на три работни дни, но новият процес ще направи премахването почти автоматично. Макар първоначално системата да е насочена към картовата индустрия, тя може да послужи като модел и за други категории продукти.

