Как гръцкото правителство ще се справи с жилищната криза?

Гръцкото правителство наскоро представи две нови мерки за справяне с задълбочаващата се жилищна криза в страната. С въвеждането на социални наеми и социални жилища, властите се стремят да облекчат напрежението на пазара на имоти и да осигурят по-достъпни възможности за гражданите с ниски и средни доходи. Министърът на социалното сближаване и семейството Домна Михайлиду определи новите механизми като „сложни инструменти“, които изискват широкомащабно сътрудничество между институции, частния сектор и местните власти. Според нея, проектите за социални жилища ще разчитат на активиране на дълго време неизползвани публични активи, включително държавни свободни терени, предава Euronews.

В партньорство с Министерството на отбраната, новата програма ще използва неактивни военни имоти, като вече са избрани три бивши лагера в Атина, Солун и Патра. В първия етап правителството планира изграждането на между 1500 и 1700 социални жилища, насочени основно към домакинства със средни доходи. „Нашата цел е да увеличим жилищния фонд възможно най-бързо, именно там, където нуждата е най-голяма – в централните части на Атина, Солун и Патра“, заяви Михайлиду.

Втората правителствена инициатива – социалното отдаване под наем – предвижда сътрудничество между публичния и частния сектор с цел реконструкция на съществуващи, но неизползвани сгради. Частни инвеститори ще поемат обновяването на имоти, собственост на държавата, като в замяна ще предоставят поне 30% от новосъздадените жилища обратно на държавата. По този начин, според министъра, ще се увеличи наличният жилищен фонд, ще се вдъхне нов живот на застояла публична собственост и ще се осигурят социални жилища именно там, където липсата е най-осезаема.

Въпреки това експерти и представители на пазара на недвижими имоти предупреждават, че подобни мерки ще бъдат трудни за прилагане в гръцки условия. Много държавни имоти имат сложен и неясен статут на собственост, чието изясняване често отнема години. Допълнително пречка са и тромавите административни процедури за одобрение и лицензиране на нови жилищни комплекси. От бранша настояват за въвеждане на ускорени процеси, подобни на тези, използвани при подготовката за Олимпийските игри в Атина.

Дълбочината на гръцката жилищна криза се потвърждава и от последно проучване на платформата Prosperty, според което пазарът страда както от ограничено предлагане, така и от намаляващо търсене. Повечето налични имоти са стари сгради от 60-те и 70-те години, а едва един от десет е реновиран. От общо 131 000 имота за продажба и 45 000 под наем, голяма част остават празни за дълги периоди заради несъответствие между цена и качество. Средната цена на имот достига 300 000 евро или около 2 500 евро на квадратен метър, като новите жилища често са достъпни само за високодоходни купувачи.

Проучването отбелязва, че решения съществуват, но изискват повече прозрачност и целенасочени политики. Предлагат се схеми за наем с опция за закупуване, разширяване на програмата „Моят дом“, както и въвеждане на данъчни стимули и държавни гаранции. Сред препоръките са и въвеждане на данък върху пустеещите апартаменти в „червени зони“, преобразуване на търговски площи в жилища и създаване на Гръцка служба за множествени обяви (MLS) за по-голяма прозрачност на пазара. Според експертите, истинското решаване на кризата изисква не просто строителство на нови сгради, а прилагане на иновативни механизми, които да насърчават жилищната собственост, достъпа до кредити и рационализирането на цените.

