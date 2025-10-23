Производството на Golf спира — каква е причината?

Компанията посочва, че решението е било предварително планирано

Volkswagen обяви временно прекъсване на производството на два модела автомобили – Golf и Tiguan, които са сред най-продаваните автомобили на марката в световен мащаб.

Според компанията решението е планирано предварително и е свързано с управлението на складовите наличности.

Слухове за недостиг на чипове

След съобщението на концерна се появиха спекулации, че временното спиране на поточните линии е резултат от ново напрежение на пазара на полупроводници. Volkswagen обаче категорично отрича това и подчертава, че причината не е свързана с кризата с чиповете, която отново привлече вниманието след последните събития около холандския производител Nexperia.

„Прекъсването е част от предварително планиран процес и няма общо с проблеми по веригата на доставки“, съобщи говорител на компанията пред Reuters.

Напрежение между Нидерландия и Китай

Кризата около Nexperia избухна, след като на 30 септември нидерландското правителство пое контрол върху компанията, позовавайки се на съображения за национална сигурност и защита на интелектуалната собственост.

В отговор Китай наложи забрана за износ на готовата продукция на Nexperia, с което сериозно наруши международните доставки на електронни компоненти, използвани масово в автомобилната индустрия.

Защо Nexperia е толкова важна?

Компанията е дъщерно дружество на китайската Wingtech Technology и е сред водещите доставчици на автомобилни полупроводници в Европа. Тя произвежда основни и критично важни чипове, които се използват в системите за управление на гориво. Макар тези компоненти да не са част от системите за автономно управление или навигация, те са незаменими при серийното производство на автомобили.

Поради това всяко ограничение върху дейността на Nexperia може да предизвика верижна реакция в сектора и да засегне производствените планове на редица компании.

