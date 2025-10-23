Amazon предоставя очила с изкуствен интелект за своите куриери

Amazon планира и въвеждането на система с изкуствен интелект за складовите операции

Amazon разкри прототип на нови смарт очила с изкуствен интелект, разработени специално за шофьорите на доставки. Устройството, наречено „Амелия“, разполага с камера и вграден дисплей, като в комбинация със специална жилетка позволява на куриерите с натискане на бутон да правят снимки на доставките. Според Берил Томей, вицепрезидент „Транспорт“ в Amazon, очилата вече се тестват на множество локации с участието на над дузина партньорски компании и стотици шофьори из страната, предава BBC.

Компанията се присъединява към редицата американски технологични гиганти, които експериментират с носими устройства. За разлика от други фирми обаче, Amazon разработва този продукт основно за служебна употреба, а не за масовите потребители. Въпреки че проектът все още е в експериментален етап, плановете на компанията включват постепенно внедряване на интелигентните очила първо в Северна Америка, а по-късно и в останалата част на света. Томей подчерта, че шофьорите вече са извършвали реални доставки с помощта на очилата, като те са проектирани с конкретна цел и функционалност, съобразена с нуждите на доставчиците.

Попитана от BBC дали очилата Amelia може някой ден да станат достъпни за потребителите, Томей не изключи такава възможност. По време на същото събитие Amazon представи и нова роботизирана ръка, създадена да работи редом със складовите служители, за да увеличава скоростта и точността при сортиране на пратки. Роботът вече функционира в склад в Южна Каролина, като компанията твърди, че той ще помогне за намаляване на травмите на работното място и по-ефективно използване на пространството.

Освен това Amazon планира въвеждането на система с изкуствен интелект за управление на складовите операции. Тя ще събира исторически и текущи данни от целия обект, за да предвижда евентуални затруднения и да поддържа безпроблемна работа. Целта е да се подобри ефективността и да се подпомогнат служителите с автоматични препоръки за оптимизация на процесите.

За Amazon основният фокус е ефективността в „последната миля“ на доставките. Очилата Amelia дори могат да разпознаят кога шофьорът се намира в движещо се превозно средство и автоматично да се изключат, за да се избегнат разсейвания. Според Томей, това е важна функция за безопасността на служителите. Тя изчислява, че използването на очилата може да спести до 30 минути от една 8- до 10-часова смяна, като намалява повтарящите се задачи и помага на шофьорите по-бързо да намират пакетите си. Очилата имат и физически превключвател, който позволява напълно изключване на устройството, включително камерата и микрофона — така шофьорите запазват контрол върху своята поверителност.

