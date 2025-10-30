Технологични гиганти от САЩ харчат милиони евро за лобиране в ЕС

Aмериканските технологични гиганти са вложили 113 млн. евро в лобиране в Европа през 2023 г.

Разходите на американски технологични компании като Meta, Amazon, Microsoft за лобиране във връзка с дигиталната политика на ЕС, са се увеличили значително, според най-новият анализ на организации на гражданското общество, съобщи DPA.

Дигиталният сектор харчи около 151 милиона евро годишно за лобиране в ЕС, според организациите с нестопанска цел LobbyControl и Corporate Europe Observatory. Оценката се основава на последните данни от Регистъра за прозрачност на ЕС, който е обвързващ за компаниите и институциите, като те трябва да декларират прогнозните си годишни разходи за лобиране.

В последния подобен доклад на двете организации бе посочено, че

Според най-новия доклад десетте компании с най-високи разходи са похарчили общо 49 милиона евро, за да убедят политиците относно опасенията на технологичните гиганти, предаде БТА.

Говорител на Европейската комисия подчерта, че се поддържа постоянен диалог с широк кръг заинтересовани страни, включително бизнеси и организации на гражданското общество.

Meta, компанията майка на Facebook и Instagram, в момента оглавява списъка с разходи за лобиране с около 10 милиона евро годишно - с 2 милиона евро повече, отколкото в предишната оценка.

Microsoft, Apple и Amazon си подделят, а Google харчи за подобни цели

САЩ многократно критикуваха цифровите правила на ЕС, включително Закона за цифровите услуги (DSA), предаде БТА.

Комисията разследва евентуални нарушения от страна на различни американски технологични гиганти, включително Meta, Apple и X.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е определял европейското цифрово законодателство като антиконкурентно.

