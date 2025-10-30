Предупреждение за замърсен алкохол в чужбина. Кои дестинации са най-засегнати?

Призовава се пътуващите да купуват само запечатани напитки от лицензирани заведения

Пиенето на евтини, незапечатани или контрабандни напитки в чужбина може да причини слепота или смърт, предупреждава FCDO. Министерството на външните работи и Британската общност и развитието (FCDO) разшираха предупреждението си за отравяне с метанол. Сега то обхваща още осем държави, където са регистрирани инциденти сред британски пътници, пише Euronews.

Снимка: iStock

Новото предупреждение вече включва популярни туристически дестинации като Япония и Мексико, разширявайки вече съществуващите насоки за страни като Тайланд, Лаос и Виетнам. Актуализацията е част от кампанията за повишаване на осведомеността „Познайте признаците на отравяне с метанол“ на FCDO, създадена, за да подчертае опасностите от контрабандни или фалшифицирани напитки. Хамиш Фалконър, министърът на консулските и кризисни въпроси на Обединеното кралство, заяви, че отравянето с метанол „може да убие“ и е трудно да се открие навреме, за да се спасят жертвите.

Кои дестинации вече са включени в предупреждението?

Според базата данни на MSF, Индонезия оглавява списъка на страните с най-много предполагаеми случаи на отравяне с метанол от 2019 г. насам. Останалите в топ 10 в базата данни са Индия (140), Русия (121), Бангладеш (53), Пакистан (42), Китай (30), Камбоджа (28), Иран (28), Виетнам (28) и Кения (24).

Снимка: iStock

Според FCDO, разширеният списък обхваща Япония, Мексико, Еквадор, Индия, Индонезия, Русия, Кения и Бангладеш. FCDO не разкри подробности за конкретни инциденти в никоя от новите страни, но решението е резултат от сътрудничество със здравни и туристически експерти, както и семейства на жертви, засегнати от отравяне с метанол. Регламентите отразяват и нарастващата загриженост относно фалшифицирания или нерегулиран алкохол в туристическите дестинации.

В Индонезия са регистрирани над 334 предполагаеми случая на отравяне с метанол от 2019 г. насам, според база данни на „Лекари без граници“ (MSF), която следи отравянията с метанол по целия свят. Повечето от тях са свързани с контрабанден алкохол, наречен арак.

Какво е метанол и защо беше актуализирана информацията за пътуване?

Метанолът е вид индустриален алкохол, който обикновено се среща в антифриз, бои и почистващи препарати. Въпреки че изглежда и има вкус на етанол той е силно токсичен за хората. Дори пиенето на малки количества от него може да има опустошителни последици. Само 30 милиметра, размерът на стандартен изстрел, могат да доведат до смърт в рамките на 12 до 48 часа.

Снимка: iStock

Симптомите на отравяне с метанол могат да наподобяват махмурлук или обичайна алкохолна интоксикация в ранните етапи – гадене, повръщане, замаяност и объркване – но могат да се влошат в рамките на часове, тъй като се развият проблеми със зрението, гърчове или дихателна недостатъчност.

В някои страни се съобщава, че метанолът незаконно се смесва със спиртни напитки или се добавя към коктейли, за да се намалят разходите. И тъй като е без мирис и вкус, пътуващите нямат надежден начин да разберат дали напитката им е замърсена, преди да я консумират.

За какво трябва да внимават пътуващите?

FCDO призовава пътуващите да купуват само запечатани напитки от лицензирани заведения и да избягват домашно приготвени или немаркирани спиртни напитки, предварително смесени коктейли и напитки, сервирани в кофи или кани, като тези, които се продават в популярни дестинации в Югоизточна Азия.

