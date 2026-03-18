Тази страна вече предлага петминутно зареждане на електромобили, а САЩ се опитва да я настигне

В САЩ сесиите за бързо зареждане могат да отнемат около 20 до 40 минути

Електрическите превозни средства имаха трудна година в САЩ. Продажбите рязко спаднаха заради по-слабото търсене и премахването на данъчния кредит от 7 500 долара. Един положителен момент обаче е, че инфраструктурата за бързо зареждане на електромобили в Америка значително се подобри. Станциите за бързо зареждане – публични точки, които могат да зареждат електромобил по-бързо отколкото обикновен контакт в домашен гараж – нараснаха с около 87% от януари до ноември 2025 г., според скорошно проучване на фирмата за анализ на зарядни станции Paren. Броят на гнездата на всяка станция се увеличава и те стават по-мощни, като могат да зареждат автомобилите по-бързо, показва проучването. Експертите в индустрията посочват, че стабилната зарядна инфраструктура е ключът за приемането на електромобилите.

Все пак САЩ изостават зад Китай, където новите модели превозни средства започват да се зареждат почти толкова бързо, колкото би отнело да се зареди кола с бензин. Според изпълнителни директори на зарядни компании, един от проблемите са самите автомобили. В САЩ сесиите за бързо зареждане могат да отнемат около 20 до 40 минути или повече, в зависимост от автомобила. За сравнение, китайските производители пускат електромобили, които могат да се зареждат само за няколко минути.

„В САЩ в момента нямаме автомобили, които да могат да приемат толкова висока мощност“, каза Робърт Бароса, президент и главен изпълнителен директор на Electrify America, доставчик на зарядни станции.

BYD, която наскоро изпревари Tesla по продажби на електромобили, заяви по-рано този месец, че най-новите й зарядни станции могат да заредят електромобил с обновената батерия „Blade“ от ниско ниво до 70% за пет минути. За девет минути батерията може да се зареди почти напълно. BYD ще внедри технологията си за бързо зареждане и в Европа тази година, което е още едно предизвикателство за западните производители, които се конкурират с китайските компании както там, така и в САЩ.

„Китай ускорява въвеждането на електромобили и на пазара идват нови автомобили с изключително бързо зареждане, задоволявайки търсенето“, каза Флорент Бретон, главен изпълнителен директор на Paren. Скоростите на зареждане на електромобилите се измерват в киловати. Новата система „Flash“ на BYD достига до 1 500 киловата. За сравнение, електрическият SUV Lucid Gravity от стартиращата компания Lucid Motors води в САЩ с 400 киловата, скоро изравнен от нови модели като BMW iX3.

Междувременно броят на станциите в САЩ с мощности над 300 киловата нарасна до близо 21 000, според Paren. Много американски мрежи за зареждане се развиват, за да достигнат тези нива. EVgo заяви, че зарядните станции от 350 киловата вече са основна част от мрежата й, осигурявайки пълно зареждане за 15 минути за някои електромобили.

Mercedes-Benz обяви, че интегрира 600-киловатова система за бързо зареждане на някои свои станции в Северна Америка и Европа, за да поддържа най-новите си автомобили. Новият електрически седан CLA-Class на Mercedes-Benz може да добави около 200 мили пробег за 10 минути зареждане.

За момента фокусът на зарядните компании е върху разширяването на съществуващите станции и подобряване на преживяването при зареждане, каза Джед Рут, вицепрезидент на Kempower North America. Kempower произвежда зарядни, способни на същата скорост като BYD, но засега само за тежкотоварни електрически камиони. Много производители в САЩ намалиха програмите си за електромобили, за да се концентрират върху по-печеливши бензинови и хибридни коли. Все пак компаниите за зарядни станции са оптимистично настроени относно бъдещето.

ChargePoint отчете 7% ръст на приходите за четвъртото тримесечие спрямо предходната година, а EVgo съобщи за годишни приходи от 218 милиона долара, което е ръст от 40% спрямо 2024 г., предаде БГНЕС. Дори при забавяне на търсенето, през следващите години ще се появят повече електромобили, а приемането им може да се ускори, ако цените на бензина, покачили се заради войната в Иран и ограниченията в Ормузкия проток, останат високи. Дори и при стабилни продажби на електромобили през 2026 г., „това означава поне 1,2 милиона нови електромобила на пътя“, каза Кийфър М. Лехнер, финансов директор на EVgo.

