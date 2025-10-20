Наша съседка е най-евтината страна в Европа за покупка на автомобил

На кое място в класацията се намира България?

Трудно могат да се сравнят цените на автомобилите в Европа. Фокусирането върху един или няколко конкретни модела може да изглежда като разумен подход, но може да бъде подвеждащо.

Подобни сравнения не успяват да отразят по-широката пазарна ситуация във всяка страна, тъй като марките автомобили следват различни ценови и маркетингови стратегии. Цените на употребяваните автомобили също варират значително в различните части на Европа, което допълнително усложнява преките сравнения.

Как е определена най-евтината и най-скъпата държава?

Индексът на ценовите нива за „лично транспортно оборудване“, публикуван от Евростат, цитиран от Euronews, е един от начините да се разгледат разликите между държавите. Данните включват автомобили, мотоциклети и велосипеди, като изключват поддръжката, ремонтите, резервните части и горивото. За автомобили данните обхващат както нови, така и употребявани превозни средства.

Индексът използва 100 евро като средна стойност за ЕС, показвайки как цените се различават от тази базова стойност в различните страни.

Цените у нас

В класацията попада и България. Ако едно превзно средство струва 100 евро в ЕС, то у нас ще струва 93,5 евро, което означава, че страната ни е по средата в класацията по достъпност.

Най-скъпата държава

Турция е най-скъпата страна за автомобили и други лични превозни средства сред 36 европейски държави. Цените са с 36,4% по-високи от средните за ЕС, което означава, че превозно средство, струващо 100 евро в ЕС, би струвало 136,40 евро в Турция. Въпреки че все още е начело в списъка, цените всъщност леко са се понижили, като тази цифра е била 147,10 евро през 2021 г.

Дания е най-скъпата страна в ЕС, като разходите са с 19,1% по-високи от средните за ЕС.

Във всичките 36 държави Исландия (18,1%), Нидерландия (14,3%), Ирландия (10,3%) и Швейцария (10,2%) са сред другите държави, където цените на автомобилите и личните превозни средства са с поне 10% по-високи от средните за ЕС.

Северна Македония и Словакия са най-евтините

Най-евтините страни за лични транспортни средства са Северна Македония и Словакия. Когато средната цена за ЕС е 100 евро, същите артикули струват 87,70 евро в Северна Македония и 88,60 евро в Словакия. Това означава, че цените на автомобилите и другите лични превозни средства са съответно с 12,3% и 11,4% по-ниски.

Словения (8,7%), Кипър (8,6%), Чехия (8,4%), Норвегия (8,3%), Латвия (7,5%), както и Черна гора и Полша (и двете по 7,2%) са други относително по-евтини страни, където цените на автомобилите и личните превозни средства са поне с 7% по-ниски от средните за ЕС.

Испания е най-евтината сред „Голямата четворка“ в ЕС

Сред четирите най-големи икономики в ЕС, Испания е най-евтината страна за автомобили и лични превозни средства, като цените са с 3,8% по-ниски от средните за ЕС. Германия е единствената страна над средното за ЕС, но само с 0,4%. Франция и Италия са много близо до средното ниво, като цените са съответно само с 0,2% и 0,3% по-ниски.

