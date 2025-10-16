1 USD
Свят Тези няколко трика ще спасят акумулатора ви през зимата

Тези няколко трика ще спасят акумулатора ви през зимата

bTV Бизнес екип

Ето как да избегнете сутрешния сценарий, при който колата не пали

Зимата е труден сезон за автомобилите, а най-уязвимият им елемент често е акумулаторът. Студът забавя химичните процеси вътре, намалява капацитета и затруднява зареждането. В комбинация с по-гъстото моторно масло и увеличената консумация на ток за отопление, фарове и чистачки – резултатът може да е познатият сутрешен сценарий: колата не пали.

За щастие има няколко лесни начина да предотвратите това и да запазите акумулатора си в добра форма през цялата зима.

Проверявайте редовно клемите

Корозията по клемите е честа причина за проблеми с подаването на ток. Тя се разпознава и създава съпротивление и затруднява стартирането на двигателя. Проверявайте акумулатора редовно за корозия и почиствайте клемите веднага щом забележите такава, като използвате специален почистващ разтвор и четка.

Поддържайте акумулатора зареден

Ако двигателят върти бавно или светлините отслабват при стартиране, това е знак, че батерията има нужда от презареждане. Зареждайте я периодично, особено ако автомобилът се използва рядко или основно на кратки разстояния.

Пестете електроенергия

След запалване на автомобила оставете двигателя да поработи няколко минути, преди да включите отоплението, фаровете и други електрически уреди.

Важно е, преди да излезете от колата, да се уверите, че всичко е изключено – дори малки консуматори могат да изтощят акумулатора през нощта.

Паркирайте на по-топло място

Най-добре е автомобилът да се държи в гараж, дори и неотопляем. Така се избягват резките температурни промени и се запазва зарядът по-дълго. Ако това не е възможно, изберете за паркиране място, защитено от вятър и влага.

