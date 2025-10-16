Тези няколко трика ще спасят акумулатора ви през зимата

Ето как да избегнете сутрешния сценарий, при който колата не пали

Зимата е труден сезон за автомобилите, а най-уязвимият им елемент често е акумулаторът. Студът забавя химичните процеси вътре, намалява капацитета и затруднява зареждането. В комбинация с по-гъстото моторно масло и увеличената консумация на ток за отопление, фарове и чистачки – резултатът може да е познатият сутрешен сценарий: колата не пали.

За щастие има няколко лесни начина да предотвратите това и да запазите акумулатора си в добра форма през цялата зима.

Проверявайте редовно клемите

Корозията по клемите е честа причина за проблеми с подаването на ток. Тя се разпознава и създава съпротивление и затруднява стартирането на двигателя. Проверявайте акумулатора редовно за корозия и почиствайте клемите веднага щом забележите такава, като използвате специален почистващ разтвор и четка.

Поддържайте акумулатора зареден

Ако двигателят върти бавно или светлините отслабват при стартиране, това е знак, че батерията има нужда от презареждане. Зареждайте я периодично, особено ако автомобилът се използва рядко или основно на кратки разстояния.

Пестете електроенергия

След запалване на автомобила оставете двигателя да поработи няколко минути, преди да включите отоплението, фаровете и други електрически уреди.

Важно е, преди да излезете от колата, да се уверите, че всичко е изключено – дори малки консуматори могат да изтощят акумулатора през нощта.

Паркирайте на по-топло място

Най-добре е автомобилът да се държи в гараж, дори и неотопляем. Така се избягват резките температурни промени и се запазва зарядът по-дълго. Ако това не е възможно, изберете за паркиране място, защитено от вятър и влага.

