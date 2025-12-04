Amazon открива нова централа в Европа - ето къде

Офисът е оборудван със собствено кино и йога студиа

Amazon откри новото си, значително по-просторно германско седалище в Мюнхен, като събра целия досега разпределен в четири отделни локации екип под един покрив. Модерната сграда обхваща 45 000 квадратни метра в северната част на града и е проектирана така, че да отговаря на нуждите на бързо разрастващите се екипи на компанията. Освен офисни пространства, комплексът включва и специализирани работни зони за иновации, както и помещения за срещи с клиенти и партньори, предава Welt.

Снимка: Getty Images/iStock

„Новата сграда е поредното доказателство за дългосрочния ни ангажимент към Бавария и към Германия като ключов пазар“, подчерта ръководителят на Amazon Германия Роко Брьонигер, цитиран в официалното съобщение. Той отбеляза, че Мюнхен продължава да бъде стратегически център за развитието на технологиите, изкуствения интелект и облачните услуги, които са основни направления за компанията.

Макар Amazon да не разкрива сумата, инвестирана в новата централа, е известно, че само през 2024 г. компанията е вложила около 14 милиарда евро в Германия. Онлайн концернът вече разполага с близо 40 000 служители в страната и планира да продължи да разширява както логистичните си операции, така и технологичните си екипи. В рамките на Бавария Amazon управлява 17 логистични центъра, към които добавя и редица по-малки обекти, включително станции за доставки и технологични хъбове.

Въпреки трудната икономическа ситуация, германският технологичен сектор поддържа силно търсене на висококвалифицирани специалисти, а Amazon активно наема нови кадри в областите облачни услуги, машинно обучение, сигурност и логистични технологии. Новата сграда е съобразена с тези нужди и предлага допълнителни условия, насочени към привличане и задържане на таланти.

Офисът е оборудван с широк набор от удобства – от собствено кино и йога студиа до пространства за релакс, кафетерии и зони за неформални срещи. Според компанията подобни екстри са създадени, за да поддържат благосъстоянието на служителите и да насърчават по-добър баланс между работа и личен живот. Разширената инфраструктура отразява амбициите на Amazon да укрепи позицията си сред водещите работодатели и да засили присъствието си на един от най-важните пазари в Европа.

