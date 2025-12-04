BGN → EUR
1 USD
1.67623 BGN
Петрол
62.46 $/барел
Bitcoin
$93,564.3
БГ Бизнес Голям стопански имот в българска община излиза на търг за 620 000 лева

Голям стопански имот в българска община излиза на търг за 620 000 лева

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Наддавателните предложения ще бъдат отворени на 13 януари

Частният съдебен изпълнител обяви за продажба един от големите стопански имоти в община Хисаря – поземлен терен от над 24 декара със седем масивни сгради, разположени в югоизточната част на село Старо Железаре.

Имотът попада в изпълнително дело и ще бъде предложен на публична продан от 12 декември 2025 г. до 12 януари 2026 г. Наддавателните предложения ще бъдат отворени на 13 януари, когато ще бъде обявен и евентуалният нов собственик.

Парцелът, който попада в ръцете на ЧСИ е с обща площ от 24 145 кв.м, с предназначение „земеделска земя – стопански двор“, съобщи Traffic News. В него се намират няколко масивни постройки, изграждани на различни етапи. В имота попадат два гаража, съответно с размери 1550 кв.м и 1479 кв.м, промишлена сграда на два етажа с площ 108 кв.м, още една едноетажна промишлена сграда с площ 154 кв.м, както и две селскостопански постройка от по 568 кв.м и 34 кв.м, като за втората е констатирано при огледа, че е съборена).

Каква е цената на най-търсените риби за Никулден?

В обявлението се казва още, че освен всички сгради, в югоизточната част на терена се намира и трафопост с неизяснен статут, с приблизителна застроена площ около 55 кв.м.

Началната цена на публичната продан е 620 874 лв. (317 447 евро), което представлява точно 80% от оценката, съгласно закона. Цената е формирана от 597 600 лв. – начална цена без ДДС, 23 274.06 лв. – начислен ДДС върху 19 909.87 кв.м от площта. Част от терена (4235.13 кв.м), който е „под сгради“ и стари постройки, попада в хипотезата на освободени доставки и за него ДДС не се начислява.

Amazon открива нова централа в Европа - ето къде

Имотът се продава в рамките на изпълнително дело, образувано срещу длъжника – дружеството МИЗ ООД, като по него има няколко взискатели. Съсобственици във фирмата са Иван и Зорница Йовчеви с по 50% дял. Справка в портала на НАП показва, че МИЗ ООД дължи на приходната агенция 176 790 лв. (90 391 евро). Частният съдебен изпълнител е извършил и оглед на място, при който е установено състоянието на постройките и наличието на съборена сграда и трафопост.

