Голям стопански имот в българска община излиза на търг за 620 000 лева

Наддавателните предложения ще бъдат отворени на 13 януари

Частният съдебен изпълнител обяви за продажба един от големите стопански имоти в община Хисаря – поземлен терен от над 24 декара със седем масивни сгради, разположени в югоизточната част на село Старо Железаре.

Имотът попада в изпълнително дело и ще бъде предложен на публична продан от 12 декември 2025 г. до 12 януари 2026 г. Наддавателните предложения ще бъдат отворени на 13 януари, когато ще бъде обявен и евентуалният нов собственик.

Парцелът, който попада в ръцете на ЧСИ е с обща площ от 24 145 кв.м, с предназначение „земеделска земя – стопански двор“, съобщи Traffic News. В него се намират няколко масивни постройки, изграждани на различни етапи. В имота попадат два гаража, съответно с размери 1550 кв.м и 1479 кв.м, промишлена сграда на два етажа с площ 108 кв.м, още една едноетажна промишлена сграда с площ 154 кв.м, както и две селскостопански постройка от по 568 кв.м и 34 кв.м, като за втората е констатирано при огледа, че е съборена).

В обявлението се казва още, че освен всички сгради, в югоизточната част на терена се намира и трафопост с неизяснен статут, с приблизителна застроена площ около 55 кв.м.

Началната цена на публичната продан е 620 874 лв. (317 447 евро), което представлява точно 80% от оценката, съгласно закона. Цената е формирана от 597 600 лв. – начална цена без ДДС, 23 274.06 лв. – начислен ДДС върху 19 909.87 кв.м от площта. Част от терена (4235.13 кв.м), който е „под сгради“ и стари постройки, попада в хипотезата на освободени доставки и за него ДДС не се начислява.

Имотът се продава в рамките на изпълнително дело, образувано срещу длъжника – дружеството МИЗ ООД, като по него има няколко взискатели. Съсобственици във фирмата са Иван и Зорница Йовчеви с по 50% дял. Справка в портала на НАП показва, че МИЗ ООД дължи на приходната агенция 176 790 лв. (90 391 евро). Частният съдебен изпълнител е извършил и оглед на място, при който е установено състоянието на постройките и наличието на съборена сграда и трафопост.

