Това са най-добрите автомобили втора ръка за 2 000 евро или по-малко

Сред предложенията има както компактни градски модели, така и просторни семейни коли

Цените на автомобилите, както нови, така и употребявани, продължават да растат. Въпреки това, с малко внимание и търпение, все още могат да се открият отлични сделки за надеждни автомобили на разумна цена. Сред предложенията има както компактни градски модели, така и просторни семейни коли.

Ford Mondeo Mk3 е чудесен избор за семейства, които търсят комфорт и простор. Моделът предлага голям багажник, разнообразие от двигатели и конфигурации, а разходите за поддръжка са ниски. Това е автомобил, който съчетава безопасност и практичност и може да служи години наред, отбелязва Auto Express.

За градското шофиране отличен вариант е Peugeot 107 Mk1. Компактен и лек, този модел е икономичен заради евтините резервни части и ниските разходи за експлоатация. Вариантът с ръчна скоростна кутия е най-надежден и удобен за ежедневна употреба, въпреки че безопасността при катастрофа и качеството на изработката не достигат нивото на по-скъпите коли.

Ако търсите практичен семеен автомобил, Skoda Octavia Mk2 е отличен избор. Надеждността на модела е доказана, а двигателят 1.9 TDI и ръчната скоростна кутия осигуряват дълъг живот на автомобила. Octavia предлага достатъчно място за пътници и багаж, а при добра поддръжка може да служи години наред.

За любителите на компактните, забавни за шофиране автомобили, Suzuki Swift Mk5 е подходящ вариант. Особено версията Swift Sport с 125 к.с., която предлага повече динамика и удоволствие при шофиране.

За тези, които се нуждаят от SUV, Toyota RAV4 Mk2 комбинира лекота на шофиране като при малка кола с повече комфорт и по-голяма проходимост. Дизеловият двигател 2.0 D-4D предлага икономия и надеждност, а вътрешното пространство е подходящо както за пътници, така и за багаж.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN