САЩ отчетоха над 50% спад на съкращенията през ноември

Броят на служителите в частния сектор на Съединените щати е намалял с 32 000 през ноември

Съкратените работни места в Съединените щати достигнаха 71 321 броя през ноември след съкратени 153 074 през октомври (най-много от октомври 2003 г.), показват данни на компанията за набиране на персонал Challenger, Gray & Christmas Inc. в свой доклад, публикуван в четвъртък.



Това представлява намаление на съкращенията с 53% спрямо октомври, но и тяхно повишение с 24% спрямо година по-рано (спрямо ноември 2024 г.), както и най-голям брой на съкращенията за месец ноември от 2022 г. насам.



"Плановете за съкращения намаляха миналия месец, което със сигурност е положителен знак. Въпреки това, съкращенията на работни места през ноември са надхвърлили 70 000 само два пъти от 2008 г. насам - през 2022 г. и през 2008 г.", каза Анди Чалънджър от Challenger, Gray & Christmas, цитирана от БНР.

Повечето от тези съкратени работни места – 15 139, са в телекомуникационните доставчици, следвани от технологичните компании - 12 377, като съкращенията в тези да сектора са свързани с преструктуриране и навлизането на изкуствения интелект. В компаниите за храни пък бяха съкратени 6 708 служители, в сферата на услугите - 5 509 и при търговците на дребно - 3 290.



От началото на годината до края на ноември работодателите са обявили съкращения на 1 170 821 работни места, което е увеличение с 54% спрямо 761 358, обявени през първите единадесет месеца на миналата година. Съкращенията на работни места от началото на годината до момента са на най-високото ниво от 2020 г. насам.



Междувременно работодателите в САЩ са обявили през ноември планове за наемане на едва 9 074 нови - най-малко от три месеца насам. Планираните назначения от началото на годината пък са спаднали с 35% на годишна база до 497 151 - най-ниския общ брой от 2010 г. насам.



Докладът на Challenger, Gray & Christmas Inc. идва само ден, след като изследователският институт на ADP (Automatic Data Processing Inc.) съобщи, че броят на служителите в частния сектор на Съединените щати е намалял с 32 000 през ноември.



Най-много работни места - 74 000, са били загубени в малките компании с между 20 и 49 служители. Малките компании с по-малко от 20 служители са регистрирали 46 000 съкращения. От друга страна, големите предприятия са добавили 39 000 работни места, следвани от средните с между 50 и 249 служители с общо 31 000.

Сред отделните секторите, най-много (26 000 души) са били съкратени в професионалните и бизнес услугите, докато в образованието и здравеопазването са били наети 33 000 нови служители.



"Наемането на персонал е нестабилно напоследък, тъй като работодателите се сблъскват с предпазливи потребители и несигурна макроикономическа среда. И макар забавянето през ноември да беше широкообхватно, то беше водено от спад сред малките предприятия", коментира вчерашните данни главният икономист на ADP д-р Нела Ричардсън.



Именно слабостта на пазара на труда в САЩ през последните месеци е в основата на високите очаквания за понижение на лихвите от страна на Федералния резерв на заседанието следващата седмица.



Фючърсите на Федералната фондова лихва оценяват днес на близо 90% вероятността за понижение на водещата лихва на Фед с 25 базисни пункта по време на срещата на 10 декември.

