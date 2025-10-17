1 USD
Свят Автомобилен производител изтегля 115 000 коли

Автомобилен производител изтегля 115 000 коли

bTV Бизнес екип

Решението поставя под въпрос нискобюджетния бизнес модел на компанията

Китайският производител на електромобили BYD ще извърши най-голямото си изтегляне от пазара досега – над 115 000 автомобила в Китай, заради конструктивни дефекти и рискове, свързани с батериите на автомобилите, предаде Euronews.

Решението поставя под въпрос нискобюджетния бизнес модел на BYD и идва на фона на растящия натиск към китайските компании, които подбиват конкурентите си с изключително ниски цени.

„BYD Auto Industry Co. ще упълномощи своите дилъри да поставят специален уплътнител върху корпуса на батерията, за да възстановят водоустойчивостта и да отстранят риска за безопасността — безплатно за клиентите,“ съобщиха от Държавната администрация за пазарен надзор на Китай.

Китай доминира глобалния пазар на електромобили благодарение на щедри държавни субсидии и ранни инвестиции в електрически технологии.

Това обаче постави европейските автомобилни производители под силен натиск. Мнозина от тях все още не могат да предложат електромобили на толкова достъпни цени, поради което ЕС въведе мита върху китайските електромобили, продавани на европейския пазар.

