Тази страна подготвя въвеждането на винетки за чужденци

Тази страна подготвя въвеждането на винетки за чужденци

Свят

bTV Бизнес екип

Винетки ще са годишни и ще струват около 100 евро

Властите в Белгия на местно равнище в областите Валония и Фландрия подготвят въвеждането на винетки за използването на магистралите, които ще засегнат чужденците и ще бъдат приспадани от пътния данък за белгийците. Това съобщиха местни медии с уточнението, че съседна Нидерландия е възразила решително и това може да забави процеса.

Въвеждането на винетки в Белгия се обсъжда повече от десетилетие, но този път преговорите са пред приключване, отбелязват медиите. Уточнява се, че всички водачи на моторни превозни средства до 3,5 тона ще трябва да плащат винетна такса, като белгийските граждани ще продължат да внасят и пътен данък. Размерът на този данък се предвижда да бъде намален според стойността на винетките.

Продават най-старата пивоварна в света

Според представените данни винетките ще бъдат годишни и ще струват около 100 евро, като очакваните приходи за бюджета са между 140 и 250 милиона евро на година, предаде БТА. Експерти одобряват тази стъпка, но са на мнение, че истинското решение е в таксуването на автомобилистите на километър пробег.

Жените са по-склонни да изпитват тежки материални и социални лишения

Ползването на обществените пътища в Белгия, включително на магистралите, засега е безплатно за чужденците с леки и лекотоварни автомобили. За преминаването на товарни автомобили е въведена такса според пробега, която се определя с помощта на системата от камери за проследяване на регистрационните табели.

