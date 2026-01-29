Продават най-старата пивоварна в света

Ето каква е причината

Най-старата пивоварна в света – германската Weltenburger – ще бъде продадена на мюнхенскатакомпания Schneider Weisse заради спада в продажбите на бира, пише The Guardian.

Бира във Абатство Велтенбург на брега на Дунав в Бавария се произвежда от близо 1000 години. Макар пивоварната да е собственост на Католическата църква, монасите са се оттеглили от производството преди около 50 години, което се извършва от служители на пивоварната Bischofshof. И тя ще бъде продадена на Schneider Weisse.

Сделката е договорена след няколко години загуби, които са наложили църквата да подпомага финансово пивоварната, съобщават местни медии. Очаква се покупката да бъде финализирана до януари 2027 г., като 21-те служители на Weltenburger ще запазят работните си места.

Производството на Weltenburger ще продължи в самото абатство. Пивоварната Bischofshof, основана през 1649 г., ще спре работа в края на годината, а служителите ѝ ще бъдат подпомогнати при търсене на нова заетост.

Weltenburger напомня, че през вековете е преживяла пожари, наводнения, разрушения и една световна война. Днес манастирът и пивоварната привличат около половин милион посетители годишно.

Продажбите на бира в Германия обаче продължават да намаляват. За последните 15 години оборотът в сектора е спаднал с около една четвърт, а през 2025 г. е отчетен най-големият спад от 75 години насам. Това засилва натиска върху малките и средните пивоварни, включително и традиционните марки.

