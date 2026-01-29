Жените са по-склонни да изпитват тежки материални и социални лишения

Кои са страните с най-тежки лишения?

Данни от Евростат показват, че през 2024 г. ЕС регистрирамалко по-висок процент на тежки материални и социални лишения сред жените (6,6%) в сравнение с мъжете (6,2%). Тази тенденция на по-високи нива за жените е постоянен във всички наблюдавани възрастови групи, с изключение на хората под 18 години, където процентът за мъжете (8,1%) е по-висок, отколкото за жените (7,7%).

Сред хората на възраст от 18 до 64 години общият процент е 6,4%, като жените (6,7%) имат по-висок процент от мъжете (6,1%). За възрастовата група на 65 и повече години процентът на тежки материални и социални лишения е най-нисък - 5,1%. Забележително е, че мъжете в тази възрастова група имат по-нисък процент (4,5%) в сравнение с жените (5,6%).

Кои са страните с най-тежки лишения?

На ниво ЕС процентът на тежки материални и социални лишения е намалял от 6,8% през 2023 г. до 6,4% през 2024 г.

Снимка: Евростат

През 2024 г. най-високите нива са наблюдавани в Румъния (17,2%), България (16,6%) и Гърция (14,0%). Тези 3 държави са единствените, които са регистрирали ниво над 10,0% на ниво ЕС. Междувременно Словения (1,8%), Хърватия (2,0%), Полша и Люксембург (и двете по 2,3%) и Кипър (2,5%) са регистрирали най-ниските нива.

Между 2023 и 2024 г. най-голямото намаление на нивата на тежки материални и социални лишения е наблюдавано в Румъния (намаление с 2,6 процентни пункта), Ирландия (намаление с 1,5 процентни пункта) и България (намаление с 1,4 процентни пункта).

Снимка: Евростат

Процентът на тежки материални и социални лишения (SMSD) е индикатор, който показва принудителна липса на необходими и желани артикули за водене на адекватен живот. Той се определя като делът на населението, изпитващо принудителна липса на поне 7 от 13 елемента на лишения (6, свързани с индивида, и 7, свързани с домакинството).

