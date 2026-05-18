Тази страна е абсолютен рекордьор по покупка на злато

Централните банки закупиха 863 тона злато през 2025 г.

Националната банка на Полша беше най-големият купувач на злато, като резервите им са 550 тона, а от началото на 2026 г. са закупили допълнителни 31 тона злато.

Централните банки закупиха 863 тона злато през 2025 г. и силната тенденция продължи през първото тримесечие на 2026 г., когато официалните институции закупиха почти 244 тона. Националната банка на Полша беше най-големият купувач на злато през 2025 г. с допълнителни 102 тона, увеличавайки златните си резерви до 550 тона, докато през първото тримесечие на 2026 г. тя добави още 31 тона злато и увеличи общите си резерви до 582 тона.

Според Националната банка на Сърбия (НБС), Сърбия завърши 2025 г. с рекордните 52,5 тона, Хърватия чрез Хърватската национална банка (ХНБ) има 1,8 тона злато, докато Словения завърши 2025 г. с 4,23 тона златни резерви.

През 1880 г. златото в рамките на валутните резерви на всички централни банки е съставлявало 90% от общите валутни резерви, а през 2007 г. е спаднало до най-ниските нива от едва 9,1%.

Причината за това е тенденцията за инвестиране в облигации в щатски долари (USD), които носят доходност, различна от златото. Тенденцията се промени радикално през последните 20 години, така че чрез процеса на дедоларизация се обменят активи, т.е. се продават доларови облигации и се купува злато като основа на доверие в паричната политика.

По този начин златото не се превръща просто в „инструмент“, а в част от паричната стратегия, към която подхождат централните банки. С този факт златото престава да бъде реликва от миналото и се превръща в гаранция за парична стабилност в бъдеще. Хърватската национална банка по времето на управителя Желко Рохатински продава 13 тона злато в замяна на долари, като отговор на тенденцията на повечето централни банки по това време, което по принцип не се оказва най-мъдрото решение. Но е лесно да се прецени това днес. Мисля, че е необходимо винаги да се разглеждат взетите решения в контекста на времето, в което са били взети, посочи Владимир Поточки, член на борда на Auro domus online и директор на сектора за инвестиционно злато.

В условията на война, санкции, търговско напрежение и все по-изразеното разделение на световната финансова система, златото отново поема ролята на сигурен и високоликвиден актив. Според данни на Световния златен съвет, през 2025 г. централните банки са закупили нетно 863,3 тона злато. Макар че това е по-малко от над 1000 тона годишно, които са закупували през предходните три години, търсенето все още е доста над дългосрочната средна стойност от 2010-2021 г., която възлиза на 473 тона годишно. Тенденцията продължи и през 2026 г., като през първото тримесечие централните банки и други официални институции закупиха 243,7 тона злато, което е със 17% повече от предходното тримесечие и с 3% повече от същия период година по-рано. Най-големите купувачи през първото тримесечие бяха Полша, Узбекистан и Казахстан - посочва Владимир Поточки в своя анализ.

Най-големите отчетени купувачи на злато през първото тримесечие на 2026 г.:

Полша - 31 тона

Узбекистан - 25 тона

Казахстан - 12 тона

Китай - 7 тона

Чехия и Малайзия - по 5 тона

Тези данни имат и силна геополитическа тежест. Полша е страна в източното крило на НАТО, точно до зоната на най-голямата криза за сигурност в Европа след Втората световна война. Закупуването на злато от нея е не само финансово решение, но и послание за начина, по който държавите мислят за сигурността, резервите и паричната независимост.

Централните банки не купуват злато, защото следват краткосрочната пазарна тенденция, а защото искат да запазят част от резервите си в активи, които не са обвързани с една валута, една финансова система или едно политическо решение. Ролята на златото днес е преди всичко стратегическа, защото има сериозни индикации за края на петродолара. Факт е, че войната в Персийския залив и известният Ормузки проток биха могли да променят напълно световната финансова архитектура, заключава анализът на Поточки.