За VIII поредна година единствените B2B награди в търговията с бързооборотни стоки ще отличат най-добрите компании, продукти и инициативи в сектора, а Финалистите на PROGRESSIVE AWARDS 2026 вече са ясни.
Най-добър Международен Ритейлър:
BILLA България
dm България
Kaufland България
Най-добър Локален Ритейлър Западна България:
Търговска верига ФАНТАСТИКО
Магазини Minimart
Супермаркети БУРЛЕКС
Магазини Богат - Беден
Търговска верига CBA KOME
Най-добър Локален Ритейлър Централна България:
Супермаркети Лайф
Супермаркети Абсолют+
Супермаркети Лекси
Магазини Minimart
Най-добър Локален Ритейлър Източна България:
Супермаркети ABC Market
Супермаркети БУРЛЕКС
Супермаркети EDEA
Най-добър Търговски обект ( FMCG Търговски комплекс ):
Търговски комплекс Фантастико, гр. София, кв. Орландовци (ул. Малашевска 1)
Just Asia The Mall, Етник Фудс ЕАД
Супермаркет Богат Беден, гр. Вършец, ул. Република 67
dm България - сграда „Купола“, Благоевград
Най-добра e-commerce инициатива (продукт или услуга):
Моят dm-App: нови нива на дигитална карта за редовни клиенти “dm лоялност” и “dm babybonus” , dm България ЕООД
www.sirvis.bg, Сирвис България ЕООД
Разширяване и автоматизация на логистичната база на eBag (CIP1 Upgrade 2025), Кънвиниънс АД
Най-добър Производител:
Арома АД
Кока-Кола ХБК България ЕАД
ПРЕСТИЖ-96 АД
Смарт Органик АД
ELiT Foods
Най-добър FMCG Доставчик на Услуги:
Баркод Системи България ЕООД
ЕГЕ Груп ООД
nFuse
Най-добър Дистрибутор:
СМ Трейд 2000 ЕООД
ГрациЯ СК ЕООД
Трейдпро 17 ООД
Фортуна Ком ЕООД
КЛИО КОМЕРС - ТБ ЕООД
Най-добра Собствена Марка:
Хляб за живот, Фантастико груп ООД
MAGIA, ЕП Комерс ООД
Perlex, Трейдпро 17 ООД
Nice bites, Billa България
Най-добър Нов Продукт Храни:
Бухтички (суха смес), Д-р Йоткер България ЕООД
ZERO 0%, ЕЛИТ-П ЕООД
Milka Choco Croissant, Монделийз Интернешънъл
Kрекери RAXI, AB „Vilniaus pergalė“
Най-добър Нов Продукт Нехрани:
Боя за коса Creme supreme, Хенкел България ЕООД
Astera Parodont Halitosis control&fresh breath, Арома АД/Арома Козметикс АД
Перилен препарат Future, Фикосота ООД
Най-добър Нов Продукт Напитки:
Three Cents Fig Leaf, Кока-Кола ХБК България ЕАД
Fuzetea Диня и Мента без захар, Кока-Кола ХБК България ЕАД
Fanta Tutti Frutti, Кока-Кола ХБК България ЕАД
Tchibo Variazione Кафе на зърна 1 кг, Тчибо България ЕООД
Овесени напитки JUST PLANTS, Тимбарк България ЕООД
Mинерална газирана вода DEVIN Air с екзотични аромати, Девин ЕАД
Най-добър Проект за Социална отговорност – Ритейлър:
„Фантастико до теб“ - най-голямата социално отговорна инициатива на „Фантастико груп“, Фантастико груп ООД
Безплатна доставка от eBag за хора с увреждания и пенсионери, Кънвиниънс АД
„Ще остана опаковка и в следващия си живот“, dm България ЕООД
“Minimart, Добро до Теб“, БГК АД
Най-добър Проект за Социална отговорност – Производител:
20 сезона “Нестле за Живей Активно", Нестле България
Послушай Родопите, Тимбарк България ЕООД
„Влез в зеления кръг. Бъдещето е в нашите ръце“, Девин ЕАД
„Оправданията не стигат далече“ 17-о издание на дългогодишната кампания на „Каменица“ АД за отговорно шофиране „Алкохолът е лош шофьор“
Най-добра Инициатива за Устойчивост:
„Килограм доброта", Фантастико груп
„Моят зелен град“ доброволческа инициатива на Кока-Кола ХБК България
„Спасител на есетрите“, Черноморски Улов ООД
Третата логистичната база на BILLA България променя стандартите за устойчиво строителство
Следва етапът на гласуване, който ще продължи до 12:00 на 4 юни, когато ще се проведе церемонията по награждаване на победителите в PROGRESSIVE AWARDS 2026.
Общо 12 500 мениджъри от бързооборотния сектор в базата от данни на списание PROGRESSIVE ще дадат своя вот чрез гласуване на персонализирани линкове. В специална платформа те ще могат да отличат своите фаворити във всяка една от 16-те категории.
Представителите на компаниите или марките, попаднали на финала, няма да имат право да дадат гласа си в съответната категория.
Mениджъри от бързооборотния сектор, които не са получили персонален линк за гласуване на своя имейл, могат да се свържат с нас на имейл: [email protected] , за да им бъде генериран и изпратен такъв.
