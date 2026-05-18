За VIII поредна година единствените B2B награди в търговията с бързооборотни стоки ще отличат най-добрите компании, продукти и инициативи в сектора, а Финалистите на PROGRESSIVE AWARDS 2026 вече са ясни.



Най-добър Международен Ритейлър:

BILLA България

dm България

Kaufland България

Най-добър Локален Ритейлър Западна България:

Търговска верига ФАНТАСТИКО

Магазини Minimart

Супермаркети БУРЛЕКС

Магазини Богат - Беден

Търговска верига CBA KOME

Най-добър Локален Ритейлър Централна България:

Супермаркети Лайф

Супермаркети Абсолют+

Супермаркети Лекси

Магазини Minimart

Най-добър Локален Ритейлър Източна България:

Супермаркети ABC Market

Супермаркети БУРЛЕКС

Супермаркети EDEA

Най-добър Търговски обект ( FMCG Търговски комплекс ):

Търговски комплекс Фантастико, гр. София, кв. Орландовци (ул. Малашевска 1)

Just Asia The Mall, Етник Фудс ЕАД

Супермаркет Богат Беден, гр. Вършец, ул. Република 67

dm България - сграда „Купола“, Благоевград

Най-добра e-commerce инициатива (продукт или услуга):

Моят dm-App: нови нива на дигитална карта за редовни клиенти “dm лоялност” и “dm babybonus” , dm България ЕООД

www.sirvis.bg, Сирвис България ЕООД

Разширяване и автоматизация на логистичната база на eBag (CIP1 Upgrade 2025), Кънвиниънс АД

Най-добър Производител:

Арома АД

Кока-Кола ХБК България ЕАД

ПРЕСТИЖ-96 АД

Смарт Органик АД

ELiT Foods

Най-добър FMCG Доставчик на Услуги:

Баркод Системи България ЕООД

ЕГЕ Груп ООД

nFuse

Най-добър Дистрибутор:

СМ Трейд 2000 ЕООД

ГрациЯ СК ЕООД

Трейдпро 17 ООД

Фортуна Ком ЕООД

КЛИО КОМЕРС - ТБ ЕООД

Най-добра Собствена Марка:

Хляб за живот, Фантастико груп ООД

MAGIA, ЕП Комерс ООД

Perlex, Трейдпро 17 ООД

Nice bites, Billa България

Най-добър Нов Продукт Храни:

Бухтички (суха смес), Д-р Йоткер България ЕООД

ZERO 0%, ЕЛИТ-П ЕООД

Milka Choco Croissant, Монделийз Интернешънъл

Kрекери RAXI, AB „Vilniaus pergalė“

Най-добър Нов Продукт Нехрани:

Боя за коса Creme supreme, Хенкел България ЕООД

Astera Parodont Halitosis control&fresh breath, Арома АД/Арома Козметикс АД

Перилен препарат Future, Фикосота ООД

Най-добър Нов Продукт Напитки:

Three Cents Fig Leaf, Кока-Кола ХБК България ЕАД

Fuzetea Диня и Мента без захар, Кока-Кола ХБК България ЕАД

Fanta Tutti Frutti, Кока-Кола ХБК България ЕАД

Tchibo Variazione Кафе на зърна 1 кг, Тчибо България ЕООД

Овесени напитки JUST PLANTS, Тимбарк България ЕООД

Mинерална газирана вода DEVIN Air с екзотични аромати, Девин ЕАД

Най-добър Проект за Социална отговорност – Ритейлър:

„Фантастико до теб“ - най-голямата социално отговорна инициатива на „Фантастико груп“, Фантастико груп ООД

Безплатна доставка от eBag за хора с увреждания и пенсионери, Кънвиниънс АД

„Ще остана опаковка и в следващия си живот“, dm България ЕООД

“Minimart, Добро до Теб“, БГК АД

Най-добър Проект за Социална отговорност – Производител:

20 сезона “Нестле за Живей Активно", Нестле България

Послушай Родопите, Тимбарк България ЕООД

„Влез в зеления кръг. Бъдещето е в нашите ръце“, Девин ЕАД

„Оправданията не стигат далече“ 17-о издание на дългогодишната кампания на „Каменица“ АД за отговорно шофиране „Алкохолът е лош шофьор“

Най-добра Инициатива за Устойчивост:

„Килограм доброта", Фантастико груп

„Моят зелен град“ доброволческа инициатива на Кока-Кола ХБК България

„Спасител на есетрите“, Черноморски Улов ООД

Третата логистичната база на BILLA България променя стандартите за устойчиво строителство

Следва етапът на гласуване, който ще продължи до 12:00 на 4 юни, когато ще се проведе церемонията по награждаване на победителите в PROGRESSIVE AWARDS 2026.

Общо 12 500 мениджъри от бързооборотния сектор в базата от данни на списание PROGRESSIVE ще дадат своя вот чрез гласуване на персонализирани линкове. В специална платформа те ще могат да отличат своите фаворити във всяка една от 16-те категории.

Представителите на компаниите или марките, попаднали на финала, няма да имат право да дадат гласа си в съответната категория.

Mениджъри от бързооборотния сектор, които не са получили персонален линк за гласуване на своя имейл, могат да се свържат с нас на имейл: [email protected] , за да им бъде генериран и изпратен такъв.