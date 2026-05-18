Коя българска компания инвестира в завод за рециклиране на индустриални масла в Азербайджан

Президентът Иляна Йотова посети изградения от българска инвестиция завод в град Сумгайт, на 25 километра от столицата на Азербайджан Баку. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Но всъщност коя е българската компания и какво прави този завод?

Коя е компанията зад инвестицията?

Заводът е признат за стратегически важен обект за екологията на региона от президента на Азербейджан Илхам Алиев. Зад построяването му стои компанията Caspian Lubricants Recycling. Това е първият екологичен проект за преработка на масла в Каспийския регион и първия в Азербейджан.

Калин Рунтев e изпълнителен директор на азербайджано-българското съвместно предприятие Caspian Lubricants Recycling и изпълнителен директор на българската компания Torec Engineering.

Дейността на българската компания е в областта на екологичното строителство, проектирането и управлението на проекти, е на етап предпускови изпитания, се посочва в съобщението.

Каква е дейността на завода?

Както споменахме заводът е създаден, за да преработва отработени масла. Планът е в страната да се произвежда стратегическа суровина – базово масло от първа група, 70% от което да бъде изнасяно до 2027 г., съобщава азербайджанската медия Trend.

Инвестиционната стойност на проекта възлиза на около 7,7 млн. долара. Ще се отворят работни места за 54 души. Освен за вътрешен пазар, продукцията от предприятието ще се изнася към България, Румъния, Украйна и Турция. На първия етап се планира преработка от 24 хил. тона отработени масла.