1 USD
1.1738 BGN
Запознайте се с милиардера, който натрупа богатство от злато и сребро

bTV Бизнес екип

Той превърна залозите в състояние за над 3 млрд. долара

В света на суровините малко инвеститори предизвикват толкова силни реакции, колкото канадският милиардер Ерик Спрот. Известен със своя агресивен подход към пазара на благородни метали и с готовността си да влиза рано в рискови минни компании, Спрот отново се оказа сред големите победители на глобалния ресурсен цикъл.

Към 2026 г. нетното му богатство вече надхвърля 3 млрд. долара, след като серия от мащабни залози върху физическо сребро и junior mining компании донесоха огромна възвръщаемост. За разлика от много институционални инвеститори, които диверсифицират портфейлите си между технологии, облигации и недвижими имоти, Спрот концентрира над 98% от капитала си в злато и сребро.

Основата на инвестиционната теза на Спрот е проста: глобалното търсене на сребро ще продължи да изпреварва предлагането. Според него ускореното навлизане на соларни панели, електромобили, батерии и високотехнологична електроника създава структурен недостиг на метала, пише Forbes.

Тази визия стои зад едно от най-обсъжданите му решения през 2026 г. - инвестиция за близо 2 млрд. долара във физическо сребро. Ходът съвпадна с рязък скок в цената на метала и допълнително увеличи стойността на неговия портфейл.

За Спрот среброто вече не е просто защитен актив, а стратегическа суровина за новата индустриална икономика.

Най-сериозната експозиция в портфейла му остава Hycroft Mining, където стойността на участието му се оценява на приблизително 1.3 млрд. долара.

Компанията, която преди няколко години беше възприемана като високорисков играч с ограничен достъп до капитал, постепенно се превърна в символ на възраждането на junior mining сектора. Повишените цени на златото и среброто, комбинирани с подобрена оперативна ефективност, изстреляха оценката на дружеството нагоре.

Спрот е известен с това, че влиза в подобни компании в момент, когато пазарът все още ги подценява. Именно тази стратегия му позволява да реализира многократно по-висока възвръщаемост при възстановяване на цикъла.

Друг ключов двигател на ръста е Discovery Silver. Компанията се възползва от засиления инвеститорски интерес към сребърните проекти и от по-високите очаквания за бъдещи дефицити на пазара.

Спрот е сред най-активните инвеститори в сегмента на малките минни компании и през годините е натрупал позиции в над 100 дружества. Подходът му често се различава от този на традиционните фондове - вместо да търси стабилни дивиденти, той преследва експлозивен растеж в ранна фаза.

Тази стратегия носи сериозен риск, но и потенциал за огромни печалби при силен суровинен цикъл.

Кариерата на Спрот започва още през 80-те години, когато изгражда репутация на един от най-агресивните поддръжници на инвестициите в благородни метали. По-късно основава Sprott Securities, която постепенно се превръща в разпознаваемо име сред инвеститорите в ресурси.

През последните десетилетия той многократно предупреждава за рисковете от прекомерно печатане на пари, инфлация и дългови балони - аргументи, които стоят в основата на неговата дългогодишна защита на златото и среброто.

Днес, на фона на геополитическа несигурност, високи бюджетни дефицити и растящо индустриално търсене на метали, пазарът изглежда все по-близо до сценария, който Спрот прогнозира от години.

Новата ера за благородните метали?

Растящото богатство на Ерик Спрот е поредното доказателство, че пазарът на суровини отново се връща във фокуса на глобалните инвеститори. Докато технологичните акции доминираха през последното десетилетие, 2026 г. показва, че благородните метали и минният сектор могат отново да се превърнат в двигател на огромни капитали.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

