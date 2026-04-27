Банкнота от 100 долара вече тежи колкото 1 грам злато

Защо е така?

Към април 2026 г. една банкнота от 100 щатски долара тежи приблизително 1 грам, докато количеството 24-каратово злато на стойност 100 долара тежи едва около 0,655 грама. Това означава, че физически банкнотата вече е по-тежка от златото със същата номинална стойност - любопитен, но показателен факт за ръста в цената на благородния метал.

Причината е в силното поскъпване на златото през последните месеци. При цена над 150 долара за грам, за равностойността на една банкнота от 100 долара е необходимо значително по-малко количество злато. Така хартиените пари стават по-тежки от златния си еквивалент - символично обръщане, което подчертава растящата стойност на метала на фона на инфлационния натиск и несигурността на глобалните пазари.

Какво показват числата?

Тегло на банкнота от 100 долара: приблизително 1 грам

приблизително Тегло на злато на стойност 100 долара: приблизително 0,655 грама

приблизително Извод: 100 долара в брой тежат повече от злато на същата стойност

На пръв поглед разликата изглежда незначителна, но тя ясно показва колко високо се оценява златото към момента. За инвеститорите това е поредно доказателство за ролята на златото като актив убежище в периоди на икономическа несигурност.

Показателен пример: тестът с един фунт

Сравнението става още по-впечатляващо при по-големи количества. Един фунт банкноти от 100 долара съдържа приблизително 45 400 долара, докато един фунт злато възлиза на около 69 000 долара при текущите цени. Това означава, че златото предлага значително по-висока стойност на единица тегло.

Макар подобни сравнения да са по-скоро символични, те илюстрират ясно как инфлацията и пазарната несигурност увеличават привлекателността на златото. Когато по-малко от грам благороден метал струва колкото една банкнота от 100 долара, това е ясен сигнал за промяна в реалната стойност на парите.

На фона на продължаващите геополитически рискове и очакванията за нестабилност на финансовите пазари, златото остава един от най-предпочитаните активи за съхранение на стойност - дори когато тежи по-малко от хартиените пари, които замества по стойност.